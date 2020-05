Eksplosion i Los Angeles: Flere bygninger i brand

11 brandfolk i Los Angeles er kommet til skade, da en eksplosion lørdag udløste en stor brand i centrum af byen.

Det skriver avisen Los Angeles Times søndag morgen dansk tid.

Nogle af de 11 er bragt til behandling på et hospital, oplyser Erik Scott, talsmand for Los Angeles Fire Department.

Over 240 brandfolk blev sat ind for at bekæmpe flammerne, og de omkringliggende gader blev afspærret. Efter cirka halvanden time var flammerne slukket, rapporter avisen.

Eksplosionen skete omkring klokken 18.30 lokal tid og sendte flammer og faner af sort røg så højt op i luften, at det kunne ses på flere kilometers afstand.

En videooptagelse fra stedet godt en time senere viste adskillige brandfolk, som fra taget af en ejendom pøser vand ned i en brændende bygning.

Desuden ses et slukningskøretøj, der er udbrændt. Sandsynligvis på grund af eksplosionen, skriver avisen.

Det er foreløbig uvist, hvad der udløste eksplosionen, som fandt sted i området Little Tokyo.

Brandvæsnet ankom til stedet efter en anmeldelse om røg fra en bygning i et kvarter, hvor flere firmaer er involveret, enten som producent eller leverandør, i fremstilling af koncentrerede cannabis-produkter.

Mens brandfolkene befandt sig inde i bygningen, lød en høj eksplosion, som 'rystede hele området', siger LAFD-talsmand Erik Scott.

Derefter måtte brandfolkene trække sig ud og ændre taktik for at få bugt med flammerne.

En kvinde, som så og hørte eksplosionen fra taget af en etageejendom tre husblokke derfra, fortæller til Los Angeles Times, at hun aldrig har oplevet noget lignende.

- Alle i min bygning troede, at en bombe var eksploderet. Det var som en paddehat, siger hun.

Årsagen til branden og eksplosionen kendes endnu ikke.