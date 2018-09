Eksplosion i Sverige: Bliv inden døre

En større eksplosion har fået Stockholms Politi til at afspærre boligområde i Stockholm-forstaden Flemingsberg.

Det skriver Expressen.

Mens bomberydderne ifølge politiet er på plads, opfordres beboere i området at blive indendøre.

- To politibetjente med hjelme og skudsikre veste siger, at jeg ikke må forlade bygningen, da der kan være en bombe, siger Carlos Niera, som bor i området, til Aftonbladet.

Ingen personer er blevet kvæstet i eksplosionen, som har beskadiget biler og husfacader og knust vinduer.

To mænd

Et vidne, som bor i området, siger til Aftonbladet, at der lød et utrolig højt brag, og vedkommende så to unge mænd løbe væk fra stedet i forbindelse med eksplosionen.

- Det lød som en eksplosion. Nogle naboer fortalte, at det fik huset til at ryste, fortæller vidnet til avisen.

- Noget er blevet detoneret udendørs - det er uklart hvad det er, siger Lena Backi fra Stockholm Politi til Aftonbladet.

- Vi går ud fra, at der ligger en forbrydelse bag, fortsætter hun.

Ifølge Aftonbladet har flere beboere i området fået at vide af politiet, at en eksplosionen kommer fra en håndgranat.

- De sagde, at vi ikke må forlade bygningen, da der er eksplosions- og brandfare. Antageligvis leder de efter endnu en håndgranat, siger Marcus Holmström til avisen.

Ingen mistænkte

Anna Westberg fra Stockholm Politi kan ikke bekræfte, at der er tale om en håndgranat.

- Vi er på plads for at sikre os, at der ikke er flere farlige genstande. En mistænkelig genstand er eksploderet, men mens vi venter på bomberyddernes vurdering, vil jeg ikke spekulere i, hvad det kan være for noget, siger hun til Aftonbladet.

Der er ifølge svenske medier endnu ingen mistænkte i sagen.

Politiet modtog alarmopkaldet om eksplosionen klokken 00.55 natten til lørdag.

Ekstra Bladet følger sagen.