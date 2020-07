Eksplosion i villa-kvarter: Nu er afdød identificeret

Fyns Politi har nu fået identificeret den person, der omkom i branden på Græskæmnervej 17 i Svendborg onsdag. Det oplyser politiet i en pressemeddelelse.

Der er tale om en 60-årig mand, der boede i huset. Hans pårørende er underrettet. Politiet undersøger om der er tale om en kriminel handling eller en enkeltstående ulykkelig hændelse.



Den foreløbige efterforskning har vist, at der formentlig blev anvendt en eller anden form for sprængstof under eksplosionen. Det bliver i øjeblikket undersøgt af sprængstofeksperter, lyder det i pressemeddelelsen.

Flere vidner har til Ekstra Bladet beskrevet, hvordan eksplosionen var meget voldsom. Flere mente, at det måtte være forårsaget af et gasudslip, andre at det lød som en kæmpe-jernplade, der ramte jorden med et brag.

Ifølge Fyns Politi har efterforskningen udelukket, at gas fra områdets naturgasanlæg var årsag til eksplosionen.

Ekstra Bladet kunne i går fortælle, at husets ejer havde en fortid som hjemmeværnsmand, og at han sidste år blev skilt fra sin kone.

I forbindelse med sagen har politiet forhørt sig hos hans nærmeste familie, om han opbevarede sprængstoffer i sin privatbolig.

- De har alle svaret, at de ikke har set sprængstoffer, sagde efterforskningsleder Jack Liedecke i den forbindelse.

Fyns Politi har ikke yderligere oplysninger i øjeblikket.

