Eksplosion midt i Paris: Bygning i brand

Der har lørdag morgen været en eksplosion i den franske hovedstad, Paris. Udenrigsministeriets Borgerservice råder danskere i byen til at holde sig væk fra området

Et bygning på Rue de Trévise i Paris står lørdag morgen i brand efter en eksplosion.

Det skriver flere internationale medier, mens video fra stedet viser, hvordan folk er ved at modtage hjælp i området.

- Mange personer er kvæstet efter en eksplosion i et bageri, oplyser politiet til nyhedsbureauet AFP.

Der er dog ikke nogle omkomne, skriver nyhedsbureauet AP.

Politiet har derudover tweetet, at folk bør undgå området og lade ambulancer og politibiler komme til.

#intervention en cours des @PompiersParis pour un incendie dans un commerce suivi d’une forte explosion rue de Trévise dans le 9ème. Évitez le secteur et laissez le passage aux véhicules de secours — Préfecture de police (@prefpolice) 12. januar 2019

Udenrigsministeriets Borgerservice råder danskere i Paris til at holde sig fra området og følge myndighedernes anvisninger.

Rue de Trévise ligger i det niende arrondissement tæt på Galleri Lafayette og andre populære shoppingsteder.

Le Monde skriver, at eksplosionen er sket i et butiksområde, og at vinduer er blæst ind i flere bygninger.

- Alle vinduerne i lejligheden er eksploderet, alle dørene er sprunget af deres hængsler. For at komme ud af mit værelse, var jeg nødt til at træde på døren. Børnene var i panik, siger en nabo til bageriet Claire Sallavuard til Le Monde.

Ifølge nyhedsbureauet AP er eksplosionen sket, da der kom et gasudslip i et bageri.

Eksplosionen sker en weekend, hvor politiet i Paris i forvejen er i højt beredskab på grund af varslede demonstrationer fra protestbevægelsen De Gule Veste. Demonstrationerne begyndte for to måneder siden som en protest mod høje leveomkostninger, men har taget form af en mere generel utilfredshed med landets præsident, Emmanuel Macron.

