Eksplosion på spansk fabrik: En dræbt og flere såret

Adskillige indbyggere er blevet bedt om at blive inden døre efter en eksplosion og en brand på en fabrik nær den spanske by Tarragona, der ligger knap 100 kilometer fra Barcelona.

Cataloniens civilforsvar oplyser, at fire personer er kommet til skade med svære brandskader. Ifølge Tarragona Ràdio har byens borgmester oplyst, at én person er blevet dræbt i en nabobygning som følge af trykbølgen fra eksplosionen.

I første omgang havde myndighederne udstedt en advarsel til et område med mere end 300.000 mennesker, da eksplosionen fandt sted på IQOXE (Industrias Químicas de Óxido de Etileno), som er en stor kemikaliefabrik. Instruksen ble dog hurtigt ændret til de omkringliggende områder, hvor der bor omkring 30.000 mennesker, da det viste sig, at der ikke var giftig røgudvikling fra branden.

På Twitter florerer flere billeder af eksplosionen og branden fra lokale borgere.

Civilforsvaret har senest oplyst, at røgen ikke er farlig, og at generne fra branden er begrænset til fabrikkens område. Beboere i nærheden bedes dog være opmærksom på, om de føler sig generet af røgen. Tidligere blev de bedt om at holde sig inden døre, men det er ikke længere gældende.

Ifølge den lokale radio Tarragona Ràdio meldes branden under kontrol. Politiet har dog beordret den lokale togtrafik indstillet som følge af branden.

