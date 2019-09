Eksplosion ved pizzeria: Mistænkelig mand fanget på overvågning

Overvågningskameraer på Jyllingevej har fanget billeder af en mulig gerningsmand til morgenens eksplosion ved et pizzeria

En mørkklædt mand med en hvid plastikpose kan være politiets foreløbige bedste spor i efterforskningen af en voldsom eksplosion på et pizzeria i Vanløse onsdag morgen.

På et netop overstået pressemøde fortalte vicepolitiinspektør Brian Belling, at Københavns Politi har sikret overvågning, der viser den mørkklædte mand i området gå på fortovet af Jyllingevej i udadgående retning to minutter inden eksplosionen.

- Efterfølgende kan vi konstatere, at to mænd løber fra stedet ad Jyllingevej mod Støvringvej kort efter eksplosionen, fortalte han på pressemødet, der blev holdt ved Politigården i København.

Ingen kom til skade ved den kraftige eksplosion, der skete klokken 05.39 i morges.

Ifølge politiet blev sprængningen placeret inde i pizzeriaet, inden den blev detoneret og gjorde massiv skade på bygningen.

Overvågningsbillederne fra stedet er i så ringe kvalitet, at politiet lige nu arbejder på at forbedre videoen, så de kan sende det ud i offentligheden i forbindelse med en efterlysning.

- Vi vil allerede meget gerne nu høre fra vidner, der kan have set ham (manden med plastikposen red.) eller andet, siger Brian Belling, der også efterlyser vidner, som kan have hørt snak om eksplosionen i 'kriminelle miljøer'.

Bomberyddere undersøger eksplosion

Eksplosionen kommer i kølvandet på en lang række eksplosioner i København siden februar.

Ifølge Brian Belling kan politiet ikke afvise, at der er en sammenhæng mellem denne eksplosion og de andre, men der er på nuværende tidspunkt ingen indikationer på det.

Kunne høres flere kilometer væk

Flere personer fortæller til Ekstra Bladet, at eksplosionen kunne høres på lang afstand.

En person, der bor på Peter Bangs Vej ved K.B. Hallen to kilometer væk fra pizzeriaet, hørte eksplosionen. Det samme kunne en læser, der bor i Hvidovre over tre kilometer væk.

Se de mange vilde billeder fra eksplosionen i et pizzaria 1 af 10 Teknikere på stedet. 2 af 10 Store skader inde i bygningen. 3 af 10 Et større område er afspærret. 4 af 10 Vinduerne på første sal er blæst ud. 5 af 10 6 af 10 Skader på naboejendommen. 7 af 10 Skder på naboejendommen. 8 af 10 Bomberyddere mødes. 9 af 10 Bomberyddere undersøger bygningen. 10 af 10

En anden beboer, der bor lige over for pizzeriaet, vågnede ved eksplosionen.

- Det var et voldsomt brag. Vi troede først, at det var et lyn, der var slået ned. Vores underbos vindue er smadret, og det er alligevel 15-20 meter fra pizzeriaet, fortæller han.

Ifølge Ekstra Bladets mand på stedet er politiet onsdag kort før middag fortsat tilstede på gerningsstedet med teknikere. En politimand fortæller, at de ikke kan gå ind i bygningen på nuværende tidspunkt, fordi den er for ustabil.

Derfor er Beredskabsstyrelsen tilkaldt for at stabilisere bygningen.