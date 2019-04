Eksplosioner i kirker dræber 52 og kvæster 280 i Sri Lanka

Mindst 52 personer er dræbt, og 280 er kvæstede, efter at der påskedag er sket flere eksplosioner i katolske kirker og hoteller i Sri Lanka.

Eksplosionerne fandt sted, mens religiøse var til påskemesse.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Ifølge det britiske medie Mirror er dødstallet oppe på 50, mens 500 menes såret.

Kort før klokken otte oplyser AFP, at politiet har opjusteret antallet af dræbte til 52. Indtil da lød tallet på mindst 20.

Ambulancer foran Saint Anthonys kirke i Colombo. Foto: Ritzau Scanpix/Ishara S. Kodikara

Antallet af kvæstede og dræbte bliver bekræftet af direktøren ved Colombo National Hospital.

To hoteller og en kirke er ramt i hovedstaden Colombo i den sydvestlige del af landet, mens også en kirke i Negombo nord for hovedstaden var udsat for en eksplosion.

I alt skal der være sket seks eksplosioner, oplyser lokalt politi.

En af de ramte kirker er St. Sebastian's Church i Negombo, der har delt voldsomme billeder på Facebook af, hvad de skriver, var et bombeangreb.

Dele af væggene i kirken er blandt andet ødelagt, mens man på et billede ser et menneske på gulvet oven på blodige murbrokker.

I opslaget opfordrer kirken folk til at komme og hjælpe, såfremt de har familiemedlemmer på stedet.

Foto: Ritzau Scanpix/Ishara S. Kodikara

Opdateres ...