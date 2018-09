Eksplosionsfare efter brud på gasledning: Boliger evakueret

Ved du noget? Tip os på 1224@eb.dk eller sms/mms på 1224 (alm. takst)

En større gasledning er blevet revet over under gravearbejde ved Lundtoftevej 239 i Lyngby.

Det oplyser Nordsjællands Politi over for Ekstra Bladet.

Politiet fik anmeldelsen klokken 13.29 og har afspærret et lyskryds tæt på stedet, ligesom Lundtoftevej er blevet spærret.

På grund af eksplosionsfare er et større område omkring ledningsbruddet blevet afspærret. Man arbejder med en sikkerhedsafstand på 100 meter til lækagen.

Boliger er også blevet evakueret, oplyser Beredskab Øst over for TV2 Lorry.

- Vi har evakueret boligerne i nærheden, standset trafikken og så er gasselskabet i gang med at lukke ned for gassen, siger indsatsleder ved Beredskab Øst, Jan Bendtzen, til TV2 Lorry.

Arbejdet med at få stoppet lækagen og åbnet op for gassen igen forventes afsluttet inden klokken 16.

#Lundtoftevej #Lyngby. Større gasledning er utæt. Vi er i området og sikre mod antændelse. Nærliggende bygninger evakueret. Helsingørmotorvejen er IKKE påvirket #berosdk pic.twitter.com/tnKYGveYSH — Beredskab Øst (@BeredskabOest) September 3, 2018

Beredskab Øst oplyser klokken 15.20 på Twitter, at det er lykkedes røgdykkere at stoppe lækagen under beskyttelse af vandtåge. Afspærringerne er derfor nu i gang med at blive fjernet.

Opdateres...