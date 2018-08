Eksrocker tiltalt: Dræbte mand med skud i hovedet

En 36-årig mand flygtede sammen med en kvinde og en ung mand efter et drab nær Randers Regnskov i december sidste år - nu har anklagemyndigheden rejst tiltale mod ham, mens de andre to alene bliver tiltalt for våbenbesiddelse

Det er fortsat en gåde, hvorfor en 30-årig mand skulle skydes og dræbes på klos hold foran Randers Regnskov i december sidste år.

Det mulige motiv må forventes at blive foldet ud, når retssagen går i gang om et par måneder.

Foreløbig har anklagemyndigheden nu rejst tiltale i sagen. En 36-årig mand, der tidligere har været rocker, er tiltalt for at have dræbt den 30-årig mand ved at have skudt ham i hovedet.

En kvinde og en ung mand, der ligeledes var sigtet for drabet, er nu alene blevet tiltalt for ulovlig våbenbesiddelse under særligt skærpende omstændigheder ved at have kørt rundt med et skydevåben under trioens flugt fra det sted nær Randers Regnskov, hvor offeret var blevet dræbt.

Oplysningerne om tiltalerne kommer fra Østjyllands Politi i dag.

Fundet af tilfældig

Det var en tilfældig forbipasserende, der sent om aftenen 22. december fandt liget af den 30-årige mand på Tørvebryggen ud for Randers Regnskov.

Dagen efter sendte Østjyllands Politi en international efterlysning ud på tre personer, den 36-årige, en 38-årig kvinde og en blot 19-årig mand, som efterforskningen havde ledt dem frem til.

Ifølge politiet flygtede danskerne efter drabet mod den tyske grænse. I Flensborg kunne tysk politi observere trioen, som steg ind i en hollandsk registeret bil ført af to hollændere.

Internt opgør

Godt 100 kilometer sydpå ved Neumünster blev bilen bragt til standsning af svært bevæbnede og specialtrænede tyske betjente. Det oplyste Melanie Henning, der er talsmand for politiet i Slesvig/Holsten til Ekstra Bladet efter aktionen i december.

De to hollændere blev efterfølgende løsladt, mens danskerne blev fængslet.

Hvordan den efterlyste trio var kommet i kontakt med de hollandske mænd, og om de kendte hinanden i forvejen, ville hverken tysk og dansk politi oplyse dengang.

De tre danskere har, siden de blev udleveret til Danmark i januar, siddet varetægtsfængslet, og nu er tiltalen så klar mod dem.

- Politiet har foretaget en meget grundig efterforskning, der har ført til, at der nu er rejst tiltale mod den 36-årige, for at have dræbt den 30-årige. Anklagemyndigheden har ikke fundet beviser for, at de to andre personer var medvirkende til drabet, selvom de var til stede på gerningstidspunktet, siger senioranklager Birgitte Ernst i en pressemeddelelse.

Ud over ulovlig våbenbesiddelse tiltales alle tre også for at have stjålet den bil, som de brugte under flugten til Tyskland.

Skudt i øjet

Da de tre blev fremstillet i grundlovsforhør i december, var Ekstra Bladet til stede i retten, og af sigtelsen dengang fremgik det, at drabet på den 30-årige skete med et skud i offerets højre øje 22. december klokken 23.29.

Den 19-årige mand og 38-årige kvinde nægtede sig fra starten skyldige i drab, som de altså heller ikke nu er tiltalt for. De nægtede sig også skyldige i sigtelsen om at have været i besiddelse af et skarpladt våben.

Den 36-årige eksrocker nægtede sig under grundlovsforhøret ligeledes skyldig i drab, men erkendte dengang delvist sigtelsen for våbenbesiddelse.

Det er uvist, om det stadig er gældende i forbindelse med tiltalerejsningen. Det er ikke lykkedes Ekstra Bladet i dag at træffe anklageren i sagen.

Retssagen starter den 25. oktober og fortsætter den 6-8. november og den 7. december.

