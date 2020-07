Eksrocker ulovligt afluret

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. sms-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Tak for dit indsendte materiale Mvh. Redaktionen Det opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk. Indsend mere materiale

Flere gange har en sygeplejerske ulovligt været inde og snage i Brian Sandbergs elektroniske patientjournal.

Her har hun nysgerrigt kunnet læse blandt andet dybt personfølsomme oplysninger om det alvorlige kræftforløb, som den tidligere toprocker har været igennem siden 2015, hvor han fik konstateret modermærkekræft skjult under en stor HA-tatovering på ryggen, som han fik dækket i forbindelse med sin exit.

– Det er meget grænseoverskridende og intimiderende, siger Brian Sandberg, der ikke troede sine egne øjne, da han åbnede brevet fra Region Hovedstaden i e-boks, hvor han blev orienteret om misbruget under overskriften ’uberettigede opslag i din patientjournal’.

Ifølge både Region Hovedstaden og politiet står en sygeplejerske bag afluringen af 215 menneskers sygejournaler - heraf er flere kendte, fremtrædende politikere, børn og kolleger til den nu fyrede sygeplejerske.

Se også: Tidligere hospitalsmedarbejder tjekkede kendtes patientjournaler

Ifølge Region Hovedstaden har sygeplejersken foretaget 336 uberettigede opslag i 215 forskellige borgeres patientjournaler i en periode fra maj 2017 til januar i år. Alle de berørte får besked i e-boks i disse dage.

Sagen er blevet meldt til Datatilsynet og Københavns Politi.

Brian Sandberg havde ikke mistanke om, at der var snaget i hans journal. Foto: Aleksander Klug

Brian Sandberg havde ikke hørt om sagen, da han modtog brevet mandag.

– Jeg har været åben om min sygdom, men man bør da som kræftpatient være bedre beskyttet mod sådan et misbrug. Det er jo der, hvor det burde være allerhelligst, og der er da ting, jeg ikke har fortalt andre end min forlovede, siger han.

Af brevet til Brian Sandberg fremgår det, at der er foretaget opslag ad flere omgange. Senest i april 2019.

'Syg stalker'

’Det betyder, at medarbejderen har haft adgang til stam- og helbredsoplysninger registreret om dig i din patientjournal. Patientjournalen indeholder oplysninger om dine behandlingsforløb på regionens hospitaler’, står der.

Brian Sandberg har været tilknyttet Rigshospitalet og Herlev.

– Hvorfor tror du, at hun har snaget i din journal?

– Jeg er jo en lidt offentlig person, der stikker næsen frem af og til, så hun har nok bare været nysgerrig. For det kan jo ikke passe, at det er nogen, der ikke kan lide mig, der har sat hende til at søge på mig, når hun har søgt på så mange. Så nu tænker jeg bare, at hun er en syg stalker. Jeg gad sgu ikke sidde og læse andres sygejournaler.

Foto: Aleksander Klug

I brevet står der, at ’vi har ikke for nuværende anledning til at tro, at oplysningerne er blevet videregivet eller misbrugt til uvedkommende eller ulovlige formål, men det kan der være risiko for, og derfor har vi videregivet sagen til politiet med henblik på yderligere opklaring’.

Brian Sandberg er da heller ikke stødt på, at der er offentliggjort oplysninger om hans sundhed som antyder misbrug.

– Men jeg vil da holde øje med det, siger han.

Eksrockerens cancer er i øvrigt væk, men han bliver stadig skannet hver fjerde måned. Først om tre år, hvis der ikke bliver fundet nye kræftceller, kan han erklæres helbredt.

Tjek selv: Bliver dine oplysninger afluret Du kan nemt finde ud af, om nogen har snaget i dine sundhedsoplysninger uden gyldig grund. Under ’Log’ på din profil på sundhed.dk kan du se navnene på alle, der har foretaget opslag i din journal, og anmelde det, hvis du har mistanke om misbrug. Noget tyder dog på, at det ikke er alle borgere, der er opmærksomme på denne mulighed. Det fortæller Morten Elbæk Petersen, direktør for sundhed.dk. Mens sundhed.dk-platformen har hele 4 mio. besøg hver måned, er der kun knap 75.000 opslag på ’log’ i samme tidsrum. – Så det er jo forsvindende lidt, siger direktøren. Han opfordrer til, at man bruger redskabet og dermed er med til at holde øje med, at alting går rigtigt til. For der er en risiko for, at der sker misbrug, når det er levende mennesker, der bruger systemerne. – Men pointen er, at det bliver opdaget. Man sætter sig digitale spor. Og de forsvinder ikke, siger direktøren og fortsætter: – Det er en sikkerhed, som faktisk er større, end da du i gamle dage kunne liste en papirjournal op af kælderen og liste den ned igen, uden at nogen så det. Der bliver gennemført stikprøvekontrol af opslag i din journal, og kontrolsystemet opfatter som udgangspunkt alle opslag fra sundhedsfaglige i patienters sundhedsdata som ’suspekte’, indtil en relation er fastslået. Den sundhedsfaglige, der slår op i dine data skal altså bevise, at vedkommende har en relation til dig. Eksempel er din praktiserende læge eller speciallæge, der har tilset dig på et hospital. I løbet af det sidst år har det været 63 henvendelser fra borgere, der havde mistanke om noget suspekt. Typisk viser det sig dog, at der eksempelvis er tale om en vagtlæge, der har slået op på Fælles Medicinkort, som borgeren ikke lige kune huske.

Brian Sandbergs kræft var skjult under en stor overmalet HA-tatovering.

Sandberg i krig mod ny fjende: Kæmpe HA-tatovering skjulte kræftsygdom

Fik kræftdiagnose: Fra toprocker til førtidspensionist