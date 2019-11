Ekstra Bladet-effekten: Ulla får endelig sine penge tilbage

Siden Ulla Hansen fra Næstved i august blev snydt for de 100.000 kroner, hun havde modtaget i erstatning efter et forløb med brystkræft, har hverdagen for den 64-årige social- og sundhedshjælper været overskygget af tabet.

Hendes bank, Sparekassen Sjælland-Fyn, afslog først at dække det tabte beløb, men efter flere måneders uvished er sagen nu alligevel endt til Ulla Hansens fordel.

- Pengene er kommet ind på kontoen, og jeg er simpelthen så glad, det må jeg nok sige. Det har været hårdt at skulle igennem hele det forløb, jeg havde det i baghovedet hele tiden. Så det er simpelthen så dejligt, siger Ulla Hansen.

Ulla Hansen mistede 100.000 kroner, da hun blev franarret sine NemID-oplysninger af en telefonsvindler. Foto: Per Rasmussen

De 100.000 kroner forsvandt fra Ulla Hansens konto efter en telefonsamtale med en mand, som udgav sig for at være tekniker. Han gav hende besked om, at der var ved at blive overført 15.000 kroner fra hendes konto til en konto i udlandet.

Manden var i besiddelse af nogle af Ulla Hansens personlige oplysninger og fik held til at stresse hende, så hun gav ham de oplysninger, han skulle bruge til at tømme hendes konto.

Tilfreds med resultatet

Ulla Hansen er kunde hos Help Forsikring, som har bistået hende juridisk i sagen, og i oktober kunne Ekstra Bladet fortælle, at selskabet havde sendt en stævning til banken for beløbet på 100.000 kroner.

- Banken afviste kravet både over for Ulla og os og var først imødekommende, da vi fremsendte dem stævningen. Da de modtog den, kunne de se, at det var nogen, der faktisk mente det, siger Kristian Nordbye, som er Country Manager i Help Forsikring.

Hvis ikke banken ville betale inden den angivne betalingsfrist, var Help Forsikring villige til at tage sagen videre i retten.

- Banken accepterede at hæfte for beløbet, og Ulla fik sine penge tilbage. Vi endte ikke med at tage en retssag, for vi respekterede selvsagt hendes ønske om at lukke sagen over for banken og få en god løsning, siger Kristian Nordbye.

Han er meget tilfreds med afslutningen på sagen.

- Denne her sag viser, at det nytter at handle. Det kan ikke være rigtigt, at det er den lille mod den store hver gang, siger Kristian Nordbye.

Vil advare andre

Ulla Hansen er glad, hvis hendes historie har kunnet advare nogen, så flere ikke havner i samme situation.

- Jeg var så glad, da jeg så pengene på kontoen, det kan jeg love dig for. Jeg vidste simpelthen ikke, hvilket ben jeg skulle stå på. Men jeg håber ikke for nogen, at de kommer ud for det samme.

Otte unge mænd blev i august sigtet for at have svindlet særligt ældre kvinder for et samlet beløb på 'ikke under fire millioner kroner'. Ulla Hansen var et af de ofre, der blev nævnt ved grundlovsforhøret.

Fremgangsmåden var typisk at ringe og udgive sig for at være teknikere eller bankansatte, hvorefter de ville stresse ofrene og bilde dem ind, at de hurtigst muligt skulle bruge personlige oplysninger som for eksempel NemID for at standse uautoriserede transaktioner.

Gode råd til at undgå misbrug af personlige oplysninger Ida Marie Moesby, økonom ved Forbrugerrådet Tænk, har tre gode råd til, hvordan man undgår identitets-tyveri som for eksempel misbrug af NemID. Først og fremmest skal man i udgangspunktet aldrig udlevere sine personlige oplysninger som for eksempel NemID.

Hvis man bliver ringet op af nogen, som beder om sådanne oplysninger, skal man forholde sig kritisk og stille spørgsmål, selvom det kan være svært. Mange svindlere er dygtige til at vinde folks tillid eller presser på, men tænk dig altid om en ekstra gang.

Forbrugerrådet Tænk har i samarbejde med blandt andet bankerne og politiet lavet en app, man kan hente gratis. Den hedder Mit digitale selvforsvar, og formålet med appen er at informere brugerne om verserende sager om svindel på nettet, for eksempel phishing-mails i omløb. Hvis man står i en situation, hvor man er blevet svindlet og franarret penge, bør man med det samme kontakte sin bank. Hvis banken ikke vil erstatte det tabte beløb, kan man klage til Det finansielle ankenævn. Det koster 200 kroner at klage, men hvis man vinder sagen, får man pengene tilbage. Hos politiets landsdækkende center for it-relateret økonomisk kriminalitet opfordrer man også til at være kritisk, hvis man uden selv at have henvendt sig bliver kontakt af nogen, der udgiver sig for at være fra banken. Som udgangspunkt vil banken eller andre myndigheder aldrig kontakte en person og bede om oplysninger. Hvis man skulle få misbrugt sine personlige oplysninger, skal man i første omgang kontakte banken, som så vidt muligt kan standse transaktioner. Herefter skal man kontakte politiet. Kilde: Forbrugerrådet Tænk og LCIK Vis mere Luk

