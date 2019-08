Ekstra Bladet hos bombemistænkts mor: - Han er for dum til at lave en bombe

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Moren til den 22-årige svenske mand, der er mistænkt for bombeeksplosionen mod Skattestyrelsen på Østerbro i København forrige tirsdag, er rystet over, at hendes søn nu er anholdt og kræves udleveret til Danmark.

Hun græder sig gennem samtalen med Ekstra Bladet, da vi banker på i hjemmet, der ligger i et pænt kvarter med villaer og rækkehuse lidt isoleret nordøst for Malmø.

Her i rækkehusene i hvidt træ, der blev opført sidste år, flyttede familien ind i september. Sønnen, der nu er anholdt, kom til Sverige som syvårig, fortæller moren, der taler på pænt svensk.

Ifølge den 41-årige kvinde var et stort antal betjente i huset i i aftes, hvor de ransagede både oppe og nede. Men hun kan ikke tro, at sønnen er skyldig.

- Det kan umuligt være ham. Han er helt sikkert uskyldig, siger moren synligt rystet. Hun vidste ikke, hvorfor sønnen var blevet anholdt.

- Han er for dum til at lave en bombe, siger hun også.

Sådan så Skattestyrelsen ud efter eksplosionen. Foto: Kenneth Meyer

Hun fortæller, at sønnen har forsøgt at tage en vvs-uddannelse, men aldrig fik afsluttet eksamen. Han lever af at hjælpe sin far i hans pizzeria og lave forefaldende vvs-arbejde.

Da Ekstra Bladet spørger, om sønnen var hjemme tirsdag i sidste uge, da bomben eksploderede, svarer hun, at hun er 100 procent sikker på, at han passede sit arbejde på pizzeriaet.

Det var forrige tirsdag, at en stor eksplosion rystede Skattestyrelsen på Østerbro i København. Vinduer blev knust, og metalfacaden blev vredet ud af form, og efterfølgende kunne man se, at der var et lille krater, der hvor bomben var placeret - omkring 60 centimeter fra indgangspartiet.

Ifølge politiet er der tale om industrielt sprængstof af en type, der bruges af entreprenører.