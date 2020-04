Ekstra politi ved sommerhuse i påsken

I forbindelse med påsken vil Syd- og Sønderjyllands Politi sørge for ekstra bemanding i sommerhusområderne.

Det skriver politiet i en pressemeddelelse sent søndag aften.

Den øgede patruljering sker for at holde øje med, at både fastboende, gæster i sommerhusene og forretninger overholder coronareglerne for at undgå smittespredning.

Samtidig vil politiet holde et vågent øje med eventuelle tomme sommerhuse, da både danske og udenlandske gæster kan være forhindret i at tage afsted som følge af coronakrisen.

Politiet anbefaler, at hvis man ejer et tomt sommerhus i påsken, kan man aftale med nogle i området at kigge til huset. Ligeledes anbefaler politiet at sætte nogle tænd-sluk-ure op, så der i perioder er lys i huset.

Hvis man er i et sommerhusområde i påsken og ser noget mistænkeligt, beder Syd- og Sønderjyllands Politi om, at man kontakter politiet.

Østjyllands Politi har tidligere søndag delt en video på Twitter, hvor politiet gør opmærksom på, at det også er til stede ved sommerhus- og campingområderne i påsken.

Også hos Nordjyllands Politi har forberedt sig på påsken og skriver søndag i en pressemeddelelse, at det opfordrer til, at man spreder sine indkøb ud og gør brug af dagligvarebutikkernes forlængede åbningstider.

Statsminister Mette Frederiksen (S) har tidligere skrevet på Facebook, at hun opfordrer til, at borgere ikke rejser for meget rundt i landet til påske. Dog er det ikke forbudt at tage i sommerhus.

- Vi ved, at påskedagene normalt er nogle travle rejsedage. Og det skal vi undgå, at de bliver i år. Ellers risikerer vi, at alle vores bestræbelser på at holde smitten nede ikke lykkes, skrev Mette Frederiksen.

Statsministerens opfordring blev blandt andet begrundet med, at smitten ikke skal spredes fra landsdel til landsdel.