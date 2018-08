'El Chapo' lider nederlag i retten

Mexicansk narkobaron får ikke lov at snige sig til retsmøder gennem tunnel

61-årige Joaquin 'El Chapo' Guzmán får ikke mulighed for at vandre direkte fra sin topsikrede celle til en retsbygning på Manhattan via en underjordisk tunnel, når retssagen mod ham indledes senere på året.

Det besluttede den føderale dommer Brian Cogan under en høring ved retten i Brooklyn i New York tirsdag.

Det skriver flere medier, herunder New York Post og nyhedsbureauet AP.

Den tiltalte narkobaron og hans forsvarer, Eduardo Balarezo, havde ellers anmodet om, at retssagen, der forventes at vare fire måneder, blev flyttet fra den føderale domstol i Brooklyn til Manhattan af frygt for sikkerheden i forbindelse med transport til og fra retten.

Guzmán sidder varetægtsfængslet i et topsikret fængsel på Manhattan, og transporten af den 61-årige til og fra indledende retsmøder er sket under store sikkerhedsmæssige foranstaltninger med trafikale gener til følge.

'Bekymringerne vil blive afhjulpet,' sagde Cogan i forbindelse med tirsdagens kendelse og tilføjede, at Guzmáns advokat kunne få indblik i de nærmere planer, såfremt han underskrev en fortrolighedserklæring.

Efter retsmødet spekulerede en af 'El Chapos' øvrige advokater i, at den tiltalte, som sidste år blev udleveret fra Mexico til USA, ville blive installeret i selve retsbygningen, så han ikke dagligt skal fragtes fra den ene ende af byen til dagen.

Den model er tidligere blev anvendt. For eksempel i forbindelse med retssagen mod den colombianske narkobaron Pablo Escobars medtiltalte Dandenys Muñoz Mosquera i 1994.

Til stede under gårsdagens retsmøde var desuden Guzmáns hustru, den tidligere skønhedsdronning Emma Coronel Aispuro, som 'El Chapo' angiveligt sendte lange blikke mod.

Guzmán har erklæret sig ikke skyldig i anklageskriftets 17 punkter mod ham. Han risikerer en livstidsdom.

Retssagen begynder 5. november.