El Chapos sønner anklaget for narkosmugling

Den mexicanske narkobaron Joaquin 'El Chapo' Guzman er netop blevet kendt skyldig i at stå i spidsen for et globalt narkoimperium. Nu har de amerikanske myndigheder rettet søgelyset mod hans voksne sønner.

Joaquin Guzman Lopez, 34, og Ovidio Guzman Lopez, 28, anklages for at have medvirket til indsmugling af kokain, amfetamin og marihuana til USA over en periode fra 2008 til 2018. Begge brødre menes at være på fri fod i Mexico.

Det viser et anklageskrift fra det amerikanske justitsministerium, der blev offentliggjort torsdag.

Livsvarigt fængsel

61-årige Joaquin 'El Chapo' Guzman blev efter en langstrakt retssag i New York dømt skyldig i alle ti anklagepunkter. Strafudmålingen finder sted 25. juni, og det ventes, at han vil blive idømt livsvarigt fængsel.

Retssagen varede i tre måneder, og mere end 50 personer har vidnet i sagen, hvor det er blevet afsløret, hvordan Sinaloa-kartellet tjente milliarder af dollar på at smugle tonsvis af kokain, heroin, amfetamin og marihuana til USA.

Joaquin 'El Chapo' Guzman kommer formentlig til at tilbringe resten af sit liv i et amerikansk fængsel. Foto: HANDOUT/Ritzau Scanpix

Joaquin 'El Chapo' Guzman er en af de helt centrale figurer i den mexicanske narkokrig, der har hærget landet siden 2006.

I 2017 blev han udleveret til USA efter at være blevet anholdt i Mexico. Andre højtstående personer fra de mexicanske karteller er tidligere også blevet udleveret til USA.

Narko på dåse

Retssagen mod 'El Chapo' har givet et unikt indblik i kartellets organisation, og vidner har afsløret detaljer om uhyggelige drab, politisk bestikkelse og smugling.

Et vidne fortalte, hvordan mexicanske medarbejdere har pakket kokain ned i tusindvis af jalapenodåser, der blev lastet på lastbiler og kørt over grænsen til USA.

En anden har forklaret, at 'El Chapo' i nogle tilfælde selv deltog i afstraffelsen af sine modstandere.

Han skal blandt andet have kidnappet, banket og skudt en rival, der efterfølgende blev begravet levende, fortalte vidnet Isaias Valdez, en tidligere bodyguard for kartellederen.