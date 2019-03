'El Presidente'-vest vist frem

Vil du kende til de nyeste modetrends i bandemiljøet?

Så skulle du have været til stede i Københavns Byret onsdag, hvor der lugtede væsentlig mere af læder, end der plejer at gøre. Beslaglagte veste blev fremlagt som beviser i sagen om Loyal to Familia, hvor det skal afgøres, om LTF skal opløses i medfør af grundloven.

- Vi prøver det ikke, siger dommer Jens Bech Stausbøll, da anklager Emil Folker, der har lagt vestene frem på bordene i lokalet, tilbyder de to dommere og tre lægdommere at se nærmere på de sorte læderveste med hvide kanter og hvide syninger.

Størrelse small

I alt har politiet beslaglagt 109 veste og bunkevis af såkaldte bjælker og buer, der syes på tøjet for at vise bandemedlemmets rang. Beklædning, som LTF ikke nåede at tage i brug.

Heraf er der 11 veste, hvor mærker med 'National Nomad', som politiet mener er navnet på LTF's ledelse, er syet på.

De beslaglagte veste 109 veste blev beslaglagt og blev sikret, inden de nåede at komme i brug. Det skete 16. februar 2018. På vestene er der påsyet forskellige mærker, der angiveligt skulle fortælle noget om rangen på den person, der bar beklædningen. + 11 veste med 'National Nomad' + 8 veste med 'Nomad' + 21 veste med 'LTF Nørrebro' + 6 veste med 'LTF Hillerød', heraf en med mærket 'President', en med mærket 'Vice President' og en med mærket 'Sergent'. + 14 veste med 'LTF Helsingør', heraf en med mærket 'President', en med mærket 'Vice President' og en med mærket 'Sergent'. + 26 veste uden påsyninger. Politiet beslaglagde også en række mærker. Af de buede mærker fandt politiet ni forskellige: + 'Capitan', 'Prospect', 'General', 'Secretary', 'El President', 'Mother Chapter', 'Copenhagen', 'Sweden' og 'Spain'. De andre mærker, såkaldte bjælker, er et lille stykke tekst til at sy på venstre bryst. Politiet fandt blandt andet: + 'National', 'El President', 'Secretary', 'Nomad', 'Prospect', 'Hangaround', 'Europa' og navnene på en række byer, hvor LTF har afdelinger.

På en vest i størrelse small, der må menes at tilhøre bandens øverste leder, står 'El Presidente' og 'Founder' med påsyede buede mærker på maven, og på venstre bryst er fire påsyede bjælker med teksterne 'LTF', 'National', 'Nomad' og 'World'.

'El Presidente'-vesten er den eneste vest, der ikke har 'Denmark' stående. I stedet står der 'World'.

- Det var også det, der stod på T-shirten ude fra Amager, bemærker dommeren, der tænker på oplysninger, der kom frem i retssagen tirsdag. På Amager i 2017 var LTF's talsmand, Shuaib Khan, blevet registreret med en T-shirt med ordene 'El Presidente' og 'Founder' på.

MC-veste

Alle beslaglagte veste, bjælker og buer fylder hele otte flyttekasser, og står ude på Københavns Politis Efterforskning på Teglholmen.

Hele kollektionen af veste fra et mærke, der laver motorcykelbeklædning, er dog ikke taget med i og luftet retten. Fire flyttekasser blev kørt ind i retslokalet på en sækkevogn, og de bugner beklædning og mærker, der afslører, hvordan banden viser deres hierarki.

- Der er en mulig mobillomme eller andre små rum i sådan en vest, siger Emil Folker, mens vestene bliver sendt rundt mellem dommere og lægdommere.

- Her er en helt normal medlemsvest fra Tingbjerg uden titler. Vi har Sjælør, same procedure uden titler. Så har vi en lidt anden vest. Her har vi en, der bare hedder 'Nomad' - ikke 'National Nomad', og sådan fortsatte anklageren, mens han viste en række veste frem for dommerne.

I retssagen hævder anklagerne, at LTF virker ved vold. Den strækker sig over 35 retsmøder. 97 vidner er indkaldt.