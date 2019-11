Elev anholdt: Truede med skoleskyderi

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Onsdag morgen er en elev på Tornbjerg Gymnasium i Odense blevet anholdt efter at have fremført en trussel, der er blevet opfattet som en trussel om skoleskyderi.

Det skriver TV 2 Fyn. Ifølge tv-stationen er truslen fremsat via et foto på et socialt medie af en elev, der var blevet bortvist fra undervisningen.

- Jeg kan bekræfte, at vi onsdag formiddag har anholdt en ung mand, der er elev på Tornbjerg Gymnasium, siger Anders Furbo-Therkelsen, vagtchef ved Fyns Politi til TV 2 Fyn.

Til BT bekræfter rektor på Tornbjerg Gymnasium, Carsten Clausen, at politiet har været på skolen og hentet en elev.

Hverken han eller Fyns Politi ønsker at kommentere sagen yderligere.

Det er ikke første gang, at en ung elev truer med at udføre et skoleskyderi på Fyn. Sidste år truede en 15-årig elev fra Nymarksskolen ved Kerteminde med at ville skyde elever og lærere.

Truslerne blev fremsat på YouTube, og ifølge Fyens Stifttidende takserede truslerne til 30 dages betinget fængsel.