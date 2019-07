Elev dømt: Kom giftig opvaske-tablet i lærerens kaffe

En 19-årig elev er blevet kendt skyldig i at have kommet en knust opvaske-tablet i sin lærers kaffe.

Eleven var angiveligt sur på den mandlige lærer, som derfor skulle straffes med at drikke den giftige opvaske-tablet.

Ifølge fyens.dk gik den 19-årige elev på Produktionsskolen Sydfyns Erhvervsforskole. Episoden fandt sted tilbage i januar i år.

I retsmødet kom det frem, at eleven også kom salt i kaffen.

Forhøjede levertal

Både den mandlige lærer og kvindelig kollega drak af kaffen. Begge bemærkede, at den smagte underligt af sæbe. Begge fik det da også ubehageligt, og den mandlige læreres levertal blev efterfølgende forhøjet.

Den unge mand var også tiltalt for at have kommet et afføringsmiddel ned i pulverkaffen. Han erkendte i retten, at han havde kommet salt i pulverkaffen.

Ifølge fyens.dk nægtede den 19-årige både at have kommet den knudste opvaske-tab og afføringsmidlet i kaffen.

Et vidne kunne dog berette om, hvordan vedkommende havde set, at den 19-årige kom opvaske-midlet i kaffen.

Den 19-årige blev idømt 40 dages betinget fængsel og 60 timers samfundstjeneste.