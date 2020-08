Elev faldt fra skoletag: Nu undersøges uhyggelig video

Da en 16-årig dreng i midt-august faldt i døden fra taget på Carl Engströmsgymnasiet i den svenske by Eslöv, blev hans sidste sekunder filmet og lagt på nettet.

Det uhyggelige klip, hvor drengen ligger blødende på jorden og modtager førstehjælp, er siden blevet flittigt delt på sociale medier og er nu også genstand for politiefterforskning.

Det skriver flere svenske medier, herunder SVT.

Adskillige elever var vidne til den frygtelige ulykke, hvor teenageren faldt flere meter fra en ellers indhegnet terrasse på skolens tag under frokostpausen. På trods af hurtig førstehjælp stod hans liv ikke til at redde.

Politiet i Skåne undersøger nu, hvem der har optaget video-klippet og siden delt det på nettet.

- Det er ulovligt og et spørgsmål om brud på privatlivets fred, siger Britt-Marie Håkansson, Kriminalinspektør ved Politiet i Lund til Aftonbladet.

Politiet har allerede haft kontakt til en dreng, der menes at stå bag den første deling, men der er endnu ikke rejst en sigtelse.

I weekenden bragt SVT et interview med en anonym ung pige, som modtog videoen og straks delte den med flere af sine venner på sociale medier.

- Jeg tænkte først ikke over det, men da jeg fandt ud af, at han døde, fjernede jeg videoen med det samme, fortæller pigen.

I 2017 indførte Sverige en ny lov, der gjorde det ulovligt at dele materiale af personer i 'udsatte situationer'. Straffen er fra bøde og op til to års fængsel.

Her lyder det, at man gerne må filme, så det f.eks. kan bruges til en politiefterforskning, men at man ikke må dele materialet yderligere.

I Danmark har man en lignende lov, der især blev brugt efter den katastrofale togulykke på Storebæltsbroen i januar 2019, hvor flere billeder af omkomne passagerer blev delt på nettet.

I den forbindelse blev en 20-årig mand senere straffet med bøde for den ulovlige deling.