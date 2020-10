Elev fortalte om voldtægtsforsøg: Rystet over gymnasium

Laura er næsten lige startet i klassen. På studieturen oplever hun, at klassekammeraten gentagne gange forsøger at kysse hende og ublu siger, at han gerne vil i seng med hende. I starten tager hun det som en joke, og da han inviterer hende ind til ham og nogle af de andre drenge for at spille spil, så tøver hun ikke med at sige ja.

Heller ikke selvom han fortæller, at de andre lige er nede for at købe noget.

– Jeg forventer da, at han kan opføre sig ordentligt. Jeg var jo ikke bange for ham, indtil det skete, siger Laura.

Men hun oplever, at han begynder at gøre tilnærmelser og rage på hende, og hun siger, at hun vil gå.

– Og så skubber han mig ud på toilettet og lukker døren efter os og begynder at mase mig op mod endevæggen og hiver min kjole op, lyder hendes forklaring.

Herefter tager han ifølge Laura kvælertag på hende og siger, at hun skal udføre forskellige seksuelle ting. Først da to af de andre drenge, der bor på værelset, kommer tilbage, kan hun løbe ud af værelset og ind til pigerne. Her bryder hun efter et stykke tid sammen i gråd og fortæller dem, hvad hun har oplevet. Og de overtaler hende til at snakke med lærerne.

Sagen er meldt til politiet. Ekstra Bladet har været i kontakt med drengens forsvarer Jan Schneider, som ikke ønsker at kommentere sagen, eller hvordan hans klient forholder sig til anklagen.