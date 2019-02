Elev skal i fængsel: Truede lærer med tæsk

Trusler af to omgange resulterer nu i, at en elev fra Svendborg Erhvervsskole skal i fængsel i 30 dage

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Tak for dit indsendte materiale Mvh. Redaktionen Det opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk. Indsend mere materiale

Efter at have truet en lærer med tæsk af to omgange skal en elev fra Svendborg Erhvervsskole nu bag tremmer.

Det skriver Fyens.dk.

Fynens.dk beskriver videre, at eleven skulle have sagt 'skal jeg klappe dig en?' den ene gang i samspil med, at han hævede sin arm, mens han i anden omgang råbte lærerens navn og proklamerede 'jeg skal nok få fat på dig.'

Fortid

Eleven har desuden en noget broget straffeattest. Som Fyens.dk forklarer det, er han fire gange tidligere i årene 2011, 2013 og 2014 blevet dømt for trusler og vold.

Derudover har han fortalt Kriminalforsorgen, at han ryger hash for at dulme sit temperament.

I retten i Svendborg blev der blandt andet lagt vægt på, at det var langt fra første gang, at eleven havde udøvet en eller anden form for vold og trusler.