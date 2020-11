Elev slået i hovedet med bat

Mandag blev en 16-årig elev slået i hovedet med et bat af en tidligere elev på 10. klasses-centret i Roskilde.

Herefter gav den tidligere elev, der er 17 år, sig til at true flere lærere på livet med en kniv.

Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi i en pressemeddelelse.

Politiet rykkede ud til skolen klokken 9.23, efter den 17-årige tidligere elev, som mente at have et 'privat udestående', havde slået en 16-årig elev i hovedet med et bat. Den 17-årige gik ind i undervisningslokalet med battet i hånden og slog offeret foran flere andre elever.

Herefter skyndte flere lærere sig til stedet for at få den 17-årige væk, men det fik drengen til at hive en medbragt kniv frem og true lærerne på livet.

Forsøgte at flygte

Det lykkedes den tidligere elev at flygte ud af lokalet og op på skolens anden sal, hvor han blev overmandet og tilbageholdt af skolens personale, indtil politiet ankom.

Den 16-årige elev fik en flænge i panden og blev kørt til hospitalet af ambulancepersonale.

Den 17-årige er nu sigtet for grov vold, trusler på livet og overtrædelse af knivloven. Han blev i politiets varetægt til tirsdag klokken 9.15, hvor han bliver fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Roskilde. Anklageren gør krav om varetægtsfængslingen.

Den tiltalte er i forvejen sigtet for at have truet nogle fodboldspillere på livet med en 'pistollignende genstand' ved en sportsplads i Vipperød.