Elever efterforskes for at servere pandekager med sæd og urin for lærerne

En gruppe unge elever fra Hyatts Middle School i Ohio efterforskes af politiet, der mistænker dem for at have blandet sæd og urin i pandekagerne, som de efterfølgende serverede for skolens lærere.

Det skriver blandt andre CBS News og Washington Post.

Eleverne, der ikke er navngivet i medierne, filmede situationen, hvor de under en hjemkundskab-time angiveligt 'glaserede' pandekager med kropslige væsker torsdag i sidste uge.

Senere samme dag blev skolens ledelse gjort bekendt med klippet og kontaktede med det samme det lokale politi.

Kigger på flere elever

Det er indtil videre uvist, hvor mange elever der var involveret i episoden, samt hvor mange lærere der spiste af pandekagerne.

- En af eleverne filmede noget af det, videoen florerede på skolen, og heldigvis nåede den frem til skolens administration, siger Tracey Whitey, der er talsperson for Delaware County Sheriff's Office, til The Columbus Dispatch.

- Vi har kig på adskillige elever som mistænkte, fortsætter hun.

Over for CBS bekræfter en talsperson fra Olentangy Schools, at skoledistriktets ledelse samt politiet er i færd med at udføre en grundig efterforskning af sagen, og at samtlige elever, der findes skyldige i at have overtrådt skolens reglement, skal holdes ansvarlige for deres handlinger.

- Vi fokuserer også på at støtte lærerne, der er påvirkede af denne episode, lyder det i udtalelsen.