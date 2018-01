Elise fik også delt sin sexvideo: Jubler over ny aktion mod unge

Ved du noget om sagen, så tip os på sms/mms 1224 (alm. takst) eller skriv mail til 1224@eb.dk

Det giver håb, at politiet i dag har sigtet 1004 børn og unge for igen og igen at have delt en sexvideo af to 15-årige.

Det fortæller Elise Harritz Hansen, som på egen krop og psyke har mærket de alvorlige konsekvenser ved at få nøgenbilleder og video delt mod sin vilje.

- Det glæder mig, og det er helt sikkert noget at fejre. Vi piger må stå sammen og skabe retfærdighed, skriver Elise Hansen i et svar til Ekstra Bladet.

I 2016 stod hun frem i medierne og fortalte, hvordan en video, hvor hun giver en dreng et blowjob og flere intime billeder af hende blev spredt på internettet.

- Jeg havde lyst til at lægge mig ned og dø, da jeg blev opmærksom på det, fortalte Elise den gang om delingen, der spredte sig som en steppebrand.

Hacket og magtesløs

Det var i sommeren 2016, at hun pludselig opdagede den ulovlige deling. I introteksten på hendes profil på det sociale medie Instagram var et link lagt ind til hendes næsten 6000 følgere. Linket førte ind til en side med flere af de allermest intime nøgenbilleder af den dengang 19-årige kvinde.

Ifølge Elise Harritz Hansen var hun blevet udsat for et hackerangreb. Et par dage meldte hun episoden til politiet, men i dag - over et år efter - har politiet stadig ikke kunnet opklare sagen.

Den 19-årige piges sag er et godt eksempel på den afmagt, som ofrene føler. For når først billederne er delt på internettet, er det noget nært umuligt at trække dem tilbage igen.

Siden den ulovlige deling har Elise kunnet konstatere, at hendes billeder og video fortsat bliver delt. På musiksiden Soundcloud bruges et billede af hendes bryster, mens hendes profilbillede sælges som tryk på en t-shirt.

Ved en enkelt episoden er hun også blevet konfronteret af en række unge drenge, som kunne kende hende fra videoen.

Rigspolitiet kunne i dag oplyse, at man i en koordineret indsats på tværs af 11 af landets 12 politikredse sigter over 1000 børn og unge for at havde delt en sexvideo af to unge teenagere.

Videoen blev optaget i Nordsjælland i 2015 og er siden blevet spredt af danske børn og unge i alderen 15-30 år med ufattelig hastighed.

Ifølge politiet har nogle unge delt videoen en enkelt gang, mens andre har sendt den til over hundrede venner via messenger-funktionen på det sociale medie Facebook.

- Det er en meget stor og kompleks sag, der har taget lang tid at efterforske. Ikke mindst på grund af det store antal sigtede. Vi har taget sagen meget alvorligt, da det har store konsekvenser for de involverede, når sådan materiale spredes. Og det skal stoppes, siger efterforskningsleder Lau Thygesen fra Nordsjællands Politi.