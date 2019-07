Elitesportsmand og bekendt sigtet for to drab: Bliver frivillig bag tremmer

De to mænd mistænkes for drabene på 68-årige Kiehn Andersen i Ruds Vedby og den 80-årige Poul Jørgensen i Vemmelev

En 34-årig tidligere elitesvømmer og hans 42-årige kammerat er frivilligt gået med til forblive bag tremmer i yderligere fire uger. Det oplyser anklagemyndigheden ved Sydsjælland og Lolland-Falsters Politi til Ekstra Bladet.

De to mænd mistænkes for drabene på 68-årige Kiehn Andersen i Ruds Vedby og den 80-årige Poul Jørgensen i Vemmelev begået i april og juni i år og har siddet varetægtsfængslet i sagen siden 22. juni.

Ved grundlovsforhøret blev begge mænd fængslet i surrogat på en psykiatrisk afdeling. Forinden nægtede den 34-årige sig skyldig, mens den 42-årige erkendte de faktiske omstændigheder i sagerne om de to ældre mænds død.

De to kammeraters forklaring til retten blev afgivet for lukkede døre, og derfor er det uvist, hvorfor den 43-årige efter sin forklaring alene blev fængslet for dødsvold, mens den 34-årige blev fængslet på grund af begrundet mistanke om skyld i mindst en af drabene.

På denne landejendom blev den 80-årige Poul Frank Jørgensen dræbt, og hans hus sat i brand. Foto: Per Rasmussen

I kendelsen kom det dog frem, at de to havde afgivet forskellige og modsatrettede forklaringer til retten.

Lignende metode

Ifølge politiet står de to mænd bag de brutale drab på Kiehn Andersen og Poul Jørgensen. De to ældre mænd blev slået ihjel med flere ugers mellemrum, men gerningsmændenes metode ved drabene og det efterfølgende forsøg på at skjule spor var så ligeartet, at politiet meldte ud, at der kunne være tale om samme forbryder.

Efter drabene blev ofrenes huse blev sat i brand. Liget af Poul Jørgensen blev fundet i brandtomten, mens Kiehn Andersen først blev fundet nogle dage senere i en sø i en grusgrav tæt på hans hjem.

Drabssigtet 34-årig: Brutal nedtur for elitesportsmand

De anholdte er begge fra området omkring drabene. Den 43-årige kommer fra Korsør, mens 34-årige har en fortid som elitesportsmand inden for svømning og som veluddannet erhvervsmand.

I den sidste tid før sin anholdelse overnattede den 34-årige mand angiveligt ofte i en af de to campingvogne på den medsigtede kammerats lejede grund i landsbyen Sneslev. Foto: Per Rasmussen. Foto: Per Rasmussen

Offers familie: Det er utroligt hårdt

Gerningsstederne er for længst overdraget til ofrenes familier. Familien til 68-årige Kiehn Andersen ser nu frem til en afslutning på sagen, fortæller sønnen Jack Andersen.

- Det er og har været ubeskriveligt hårdt. Da vi fik nøglerne til huset og kunne lukke os ind, var det en meget svær oplevelse. Næsten ubeskrivelig. Nu prøver vi at få hverdagen til at fungere igen, siger Jack Nielsen til Ekstra Bladet.

Han har flere gange siden besøgt sin fars nedbrændte hus for at vedligeholde haven.

- Jeg har slået græsset blandt andet, og det har været terapeutisk for mig. For min far ville være ked af, at hans græs stod næsten en meter højt, og derfor skulle det selvfølgelig ordnes.

Det var en stærkt berørt Jack Andersen, der i april besøgte sin fars hus kort efter drabet. Foto: Per Rasmussen

Se også: Tjekker mulig sammenhæng: Lup på tredje drabssag