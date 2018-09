Elizabeth Smarts kidnapper løslades: - Ufatteligt!

Wanda Barzee løslades i næste uge. Hun hjalp gadeprædikant med at kidnappe og voldtage teenager

En kvinde, som hjalp en gadeprædikant med at kidnappe Elizabeth Smart i 2002, vil snart blive løsladt fra fængslet - fem år før tid.

I en udtalelse siger Elizabeth Smart, 30, at hun er 'overrasket og skuffet' over beslutningen om at løslade Wanda Barzee.

- Det er ufatteligt, at en person, der ikke har været samarbejdsvillig omkring sine psykiske problemer og ikke selv møder op til sin høring, kan blive lukket ud i vores samfund, siger hun.

Wanda Barzee, 72, vil blive løsladt 19. september, oplyser prøveløsladelsesnævnet i den amerikanske delstat Utah.

Barzee tilstod ved en retssag, at hun havde medvirket til kidnapningen af Elizabeth Smart og hjulpet med at holde den 14-årige pige fanget i ni måneder.

Wanda Barzee, 72, vil snart være en fri kvinde. Foto: AP

Sagen om Elizabeth Smarts kidnapning blev dengang dækket intensivt af amerikanske og internationale medier.

Smart blev bortført fra sit soveværelse i familiens hus i Salt Lake City af en knivbevæbnet mand, der var kravlet ind gennem et køkkenvindue. Hun var 14 år.

I interviews og bøger har hun senere fortalt, at hun dagligt blev voldtaget og tævet af bortføreren Brian Mitchell. Mitchell og Barzee var gift.

Gadeprædikanten Brian Mitchell afsoner livstid i fængslet for kidnapning og voldtægt af Elizabeth Smart. Foto: AP

Genkendt på gaden

Efter ni måneders helvede blev Elizabeth Smart i april 2003 fundet i selskab med Barzee og Mitchell på gaden i Sandy, Utah. Folk, der genkendte hende fra mediedækningen, tilkaldte politiet.

Mitchell afsoner en straf på livsvarigt fængsel, efter at han blev fundet skyldigt i kidnapning og voldtægt. Barzee, der blev kendt skyldigt i at have bistået Mitchell, har afsonet 15 års fængsel.

Elizabeth Smart er gift og har to børn. Hun har skrevet bøger om sin kidnapning og arbejder som børnerettighedsaktivist.