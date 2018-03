Elskerinde afslører intime detaljer om Peter Madsen

Peter Madsen klædte sig ud som kaptajn, og han kunne godt lide rollespil.

Det fortæller hans tidligere elskerinde Deirdre King i to tv-programmer 'Ubådssagen - Hele historien', der bliver sendt på Kanal 5 mandag aften.

- Når mig og Peter var sammen intimt, så startede det som mig og Peter, men det bar så altid hen i noget rollespil. Han fik en kaptajnskasket på, og han hed Kaptajn Vladimir, og han begyndte at bevæge sig anderledes, han begyndte at tale anderledes. Tingene blev ligesom til en leg, siger den 39-årige dansk-amerikanske kvinde i programmet.

Madsens elskerinde: Kvinderne var vilde med Peter

Hun fortæller, at de to har boet sammen i et år i en lejlighed på Frederiksberg på trods af, at han var gift med en 13 år yngre kvinde. Peter Madsen har tidligere fortalt i retten, at han og hustruen havde et åbent ægteskab.

- Når først man lærte manden at kende, så blev han bare utroligt tiltrækkende, og jeg oplevede, at andre kvinder også blev utroligt tiltrukket af Peter i kraft af hans intellekt og hans energi. Og det gjorde jeg også. Jeg blev suget direkte ind i det, fortæller Deirdre King i udsendelserne.

Ekstra Bladet interviewede i september Deirdre King, hvor hun fortalte, at hun flere gange havde haft sex i ubåden med Peter Madsen. De skulle desuden have været på en sejltur dagen efter, han forsvandt med Kim Wall om bord på Nautilus.

Peter Madsens elskerinde står frem

Skulle shoppe og sejle

Og der var lagt op til en lummer date, fortæller elskerinden i programmet.

I sms'erne, som bliver vist i Kanal 5-programmet 'Ubådssagen - Hele historien', skriver Peter Madsen blandt andet, at han glæder sig til at se hende, og at han gerne vil købe 'parfume, netstrømper, læbestift, og sko, hvis elskerinden mangler noget til stævnemødet.

Samme dag, som Peter Madsen tager ud og sejle med Kim Wall i ubåden, får Deirdre King en sms fra Peter Madsen.

'Vi skal på shopping og sejltur i morgen. Jubiii!' skriver ubådsbyggeren. Hun svarer, at hun glæder sig, men hun får aldrig svar.

Den 11. august bliver Peter Madsen reddet op af Køge Bugt, da ubåden Nautilus synker, og han bliver efterfølgende sigtet for drabet på Kim Wall.

Forsvarsadvokat: Sexfilm kan fælde Peter Madsen

Tænker over invitation

Ifølge anklageskriftet blev Kim Wall dræbt og parteret om bord på ubåden, efter han havde udsat hende for seksuel mishandling, hvor han blandt andet stak hende gentagne gange i underlivet.

Peter Madsen erkender, at han har parteret Kim Wall, men at hun ifølge hans seneste forklaring døde ved et uheld i ubåden.

Deirdre King har tidligere fortalt til Ekstra Bladet, at hun aldrig var bange for Peter Madsen. Der var derfor heller ikke noget underligt i, at hun var blevet inviteret ud og sejle.

- Men senere er jeg jo begyndt at tænke over i virkeligheden, hvad det kunne have betydet, siger hun i udsendelsen.

Retssagen mod Peter Madsen starter 8. marts, og Deirdre King har tidligere fortalt til det schweiziske medie NZZ, at hun skal vidne i retten.

Dokumentaren 'Ubådssagen - Hele historien' bliver sendt på Kanal 5 mandag klokken 21.00.