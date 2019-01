Elskerinden flygtede nøgen gennem kloak: Nu har konen fået sin hævn

29-årige Lucero Guadalupe Sánchez López risikerer at skulle bruge resten af sit liv bag tremmer.

Et forhold til narkobaronen Joaqin 'El Chapo' Guzman kan ende med at koste hende friheden, og hvis det ikke var slemt nok i forvejen, så blev hun ifølge New York Times ydmyget i retssagen tirsdag.

Både 'El Chapo' og konen, Emma Coronel Aispuro, dukkede tirsdag op i matchende outfit i form af fløjlsjakker, og det havde ifølge mediegiganten ét formål. At konen skulle tage sin hævn.

'Budskabet virkede helt klart: Efter alt, hvad parret har været igennem, holder de stadig sammen. Imens sad frøken Sanchez i en blå fængselsdragt. Hun var helt alene', skriver avisen om episoden.

Flygtede nøgen

I retten er det tidligere kommet frem, at Lucero Guadalupe Sánchez López er blevet udsat for en hel del i sin rolle som en af verdens mest hårdkogte forbryderes elskerinder.

Og det er heller ikke første gang, hun er blevet ydmyget.

Elskerindens rolle var at fungere som personlig hash-shopper for narkobaronen, ligesom hun skulle stå for det huslige i et af hans sikkerhedshuse.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Frøken Sanchez' liv er ødelagt efter forholdet til en af verdens farligste mænd. Foto: United States Attorney's Office, Eastern District of New York

Helt galt gik det en dag i februar 2014, hvor den mexicanske hær stormede boligen. Elskerinden fortalte i retten, at hun lå nøgen i sengen, og både hun og 'El Chapo' måtte flygte igennem en kloak under husets badekar.

Egentlig var Lucero Guadalupe Sánchez López' forhold til narkobaronen hemmeligt, men få måneder efter flugten rullede skandalen, da hun valgte at besøge ham i fængslet.

Et billede af de to turtelduer sammen blev lækket til pressen, og så stoppede hendes karriere som politiker brat.

I to år forsøgte hun at nægte kendskabet til 'El Chapo', men i 2016 klappede fælden, og hendes normale liv var forbi.

Derfor forsøgte hun at flygte til USA, men hun blev stoppet ved grænsen og anholdt.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Se også: Chok-påstand under narko-retssag: Præsident bestukket med 100 millioner dollars

Flugtkonge

Joaquin Guzman, der stod i spidsen for Sinaloa-kartellet, risikerer at skulle tilbringe resten af sit liv i et amerikansk fængsel, hvis han kendes skyldig i anklagerne.

På trods af stor interesse fra medierne har dommeren besluttet, at kun fem udvalgte journalister må være til stede under retssagen, mens den kører - også af sikkerhedsmæssige årsager.

'El Chapo' stjal for alvor overskrifterne i 2015, da han flygtede fra det topsikrede Altiplano-fængsel i Mexico.

Efterfølgende startede en sand menneskejagt, der først sluttede seks måneder senere, da han blev anholdt af mexicanske elitesoldater, som optagelserne her viser:

Det var dog ikke første gang, at han smuttede fra fængslet. I 2001 flygtede han ved at gemme sig i en vaskekurv, og dengang tog det myndighederne 13 år at få ham anholdt igen.

I januar 2017 blev han udleveret til USA, hvor han nu sidder fængslet.

Allerede i august sidste år indgik 'El Chapo' en aftale med den højtprofilerede New York-advokat Jeffrey Lichtman, som tidligere har forsvaret mafiabossen John Gotti Jr. i 00'erne.

Joaquin 'El Chapo' Guzmán Guzmán har siden udlevering fra Mexico i januar 2017 tilbragt 23 timer i døgnet i sin celle på 10. etage i Metropolitan Correctional Central i New York. Anklageskriftets 17 punkter mod Guzmán, som nægter sig skyldig, fordeler sig over perioden 1989-2014. Han er som leder af Sinaloa-kartellet tiltalt for blandt andet narkohandel, drab, tortur, kidnapning og korruption. Guzmán har ifølge anklagerne spillet en central rolle i den mexicanske narkokrig, som har kostet flere end 100.000 mennesker livet. Samlet vurderer anklagemyndigheden, at han har indkasseret ikke under 14 mia. dollars på sine aktiviteter. Han risikerer fængsel på livstid.

Her er narkobaronens kokain-ubåd

Rystende fund: Vi har aldrig set mage til ondskab