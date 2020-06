Embedsmand tiltalt for bedrageri

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

En kommunal embedsmand fra Struer Kommune er blevet tiltalt for bedrageri.

Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Samlet løber bedrageriet op i omegnen af 110.000 kroner.

Ifølge politiet og anklageskriftet har manden blandt andet brugt pengene på at købe gasgrill, tv, plæneklipper samt dyner og puder. Alt på kommunens regning, til trods for at det skulle bruges privat.

Samlet omfatter sagen 19 forskellige forhold.

Han har også købt ting til privat brug, som er betalt af Holstebro-Struer Havn.

Der er desuden rejst tiltale for dokumentfalsk, da manden ifølge anklageskriftet har forfalsket en tilsynsrapport.



Sagen vil blive behandlet ved retten i Holstebro, men er endnu ikke berammet.