Emil døde i ulykke: Mor har klar opfordring til folk

Emil Dyremose mistede livet på den mest tragiske måde, da den 18-årige gymnasieelev blev kørt over af en bil på Nyborgvej ved Refsvindinge på Fyn.

Det skete 10. august i år, efter han havde forladt en 18 års-fødselsdag med mere alkohol i kroppen, end han plejede.

På vejen går noget galt, så han ender med at ligge med brystet og hovedet på vejen og resten af kroppen på cykelstien. Måske er han snublet. Kort efter klokken 23 bliver han påkørt og dræbt af en personbil med en kvinde bag rattet.

Faktisk var Emil typen, der aldrig drak sig helt i hegnet og altid var i kontrol med sig selv, fortæller hans mor.

Og samtidig med, at hans forældre og søskende har skullet leve med det chok og den kæmpe sorg, hans død har efterladt dem med, har de også måttet lægge øre til folk, der sladrede om årsagen til ulykken, eller kom med meninger om, hvad forældrene burde have gjort anderledes - eksempelvis på sociale medier.

Mistede 18-årig søn i ulykke: Sladderen gør ondt

Det har fået Emils mor, Fie Dyremose, til at skrive et langt opslag på Facebook, hvor hun opfordrer folk til at tænke sig om. I forhold til dem og andre mennesker, der har mistet på samme tragiske måde. Ekstra Bladet har fået lov til at viderebringe opslaget.

'Grunden til dette opslag er at få lukket for alle de rygter der går, han havde ikke diabetes, han var ikke selvmordstruet, han var ikke en dreng der drak sig i hegnet hver weekend, vi er ikke uansvarlige forældre, vi gjorde alt for at passe på ham, skriver Fie Dyremose i opslaget, hvor hun fortæller, at han ikke havde stoffer i blodet, men en promille på 1,83.

Fie Dyremose er ked af den sladder, som er fulgt i kølvandet på hendes søns tragiske død. Privatfoto

'Og det var nok til at han var fuld, snakkede sort inden han forlod festen, og det hele endte med han betalte verdens dyreste pris, for EN ENESTE gang og drikke lidt mere end han har prøvet tidligere og formentlig hvad mange unge gør HVER WEEKEND! Han betalte med livet, og det er så uretfærdigt, og jeg hader det, jeg lider i det og jeg føler mig magtesløs! Jeg har altid passet på mine børn, på ham, og alligevel skal det gå så galt, skriver hun i opslaget, hvor hun opfordrer alle til at mane alle historier til jorden, der ikke er faktuelt rigtige.

'Til sidst, husk når sådan noget som dette sker, så sidder der en familie, og som i dette tilfælde små søskende og læser nyheder og alle de tåbelige beskeder, ja undskyld mig, tomhjernede folk med et meningsløst og tomt liv, skriver. Pas på med fordomme og forudindtaget holdninger, det ikke alt der er som det ser ud til!'