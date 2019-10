Emilie Meng-sagen: Disse detaljer undrer Kurt Kragh

- Politiet har flere gange beklaget, at man i den indledende fase betragtede sagen som en forsvinding og ikke en forbrydelse. Hvorfor er det vigtigt?

- Man skal naturligvis se det i det perspektiv, at mange bliver meldt savnet, og de fleste vender hjem efter kort tid. Derfor er det normalt at udskyde en egentlig efterforskning, medmindre børn eller ganske unge mennesker forsvinder, eller der er en konkret mistanke om en forbrydelse. Når en ung pige forsvinder, skal man ved afhøring af familie og venner få et klart billede af, hvad hun er for en type? Er hun før stukket af? Eller passer hun normalt sine ting. Men det er også politiets opgave at forestille sig det værst tænkelige, når en 17-årig pige forsvinder på vej hjem en tidlig morgen uden nogen forklaring. Nemlig at der kan være sket en forbrydelse og så handle ud fra det.

Emilie Meng sagde nej tak til at køre med vennerne hjem fra byen i taxa, fordi hun havde brug for at gå alene. Privatfoto