Emilie Meng-sagen: Familien har ikke mistet håbet

Mere end tre år efter, at 17-årige Emilie Meng forsvandt fra Korsør efter en bytur og siden blev fundet dræbt, leder politiet stadig efter gerningsmanden.

Undervejs i sagen har familiens bistandsadvokat Mai-Brit Storm Thygesen flere gange rettet kritik af politiets arbejde.

I en ny dokumentar, som sendes på TV 2 torsdag aften, fremhæver advokaten blandt andet, at politiet ikke fik indhentet videomateriale fra den bytur, som Emilie Meng var på, inden hun forsvandt. Der nævnes blandt andet videovervågning fra en burgerrestaurant, hvor den unge pige var med sine veninder.

- Det er jo børnelærdom, at når en person forsvinder, så er sporene stærkest i starten, siger advokat Mai-Britt Storm Thygesen i dokumentaren.

Over for Ekstra Bladet fortæller Mai-Brit Storm Thygesen, at hun og familien trods alt stadig har håb om, at drabsmanden kan findes og dermed stilles til ansvar.

-Vi har ikke mistet håbet. Den eneste interesse, familien og jeg har, er at finde drabsmanden og stille ham til ansvar. Vi vil have en afslutning på denne her sag, det er det, vi ønsker. Det er ikke i vores hensigt, at politiet skal straffes for det her. Det er mindre interessant, siger hun til Ekstra Bladet.

Vidne blev ikke afhørt

I TV 2-dokumentaren optræder blandt andre et vidne, som angiveligt skulle have befundet sig i nærheden af Korsør Station, den nat Emilie Meng forsvandt.

Han fortæller til TV 2, at han flere gange har været i kontakt med politiet, men endnu ikke er blevet afhørt. Dette kommer bag på advokat Mai-Brit Storm Thygesen.

- Det bliver jeg da rystet over at høre. Hvis en mand har været på det sted klokken fire om morgenen, hvor der ikke er mange, der er, så er det vigtigt, siger hun i dokumentaren.

Efter TV 2 har rettet henvendelse til politiet, er manden nu blevet afhørt.

Chefpolitiinspektør Lars Harvest har ingen kommentarer til efterforskningen eller den konkrete sag.

Han understreger, at han ikke kan kommentere efterforskningen af drabet på Emilie Meng, fordi politiet grundlæggende har et håb om, at hårdt arbejde på et tidspunkt kan stille en gerningsmand til ansvar for drabet.

- Derfor så kan man sige, at jo flere kort vi spiller en gerningsmand på hånden ved at røbe dele af efterforskningen og herunder, hvor langt vi er med det ene og det andet, så kan det i værste fald kun gavne én, og det er gerningsmanden, siger Lars Harvest.

Pressede arbejdsforhold i afdeling

TV 2 har i forbindelse med dokumentaren fået aktindsigt i en arbejdstilsynsrapport for afdelingen for personfarlig kriminalitet i Sydsjællands og Lolland Falsters Politi, hvor Emilie Mengs sag blev efterforsket.

Den viser, at medarbejderne har været enormt tidspressede i 2017 og 2018 grundet flere sager med korte tidsfrister. Det resulterede i, at Arbejdstilsynet gav dem et påbud i september 2018.

Ifølge tillidsmand og efterforsker i Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi Peter Autrup har det betydet, at politifolkene generelt har måttet gå på kompromis med kvaliteten af deres efterforskning.

- Vi har drabssager, hvor man er én eller maksimum to mand, hvor man før kunne være seks-otte stykker til at starte med, siger Peter Autrup i TV 2's dokumentar.

Chefpolitiinspektør i Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi Lars Harvest afviser, at det pressede arbejdsmiljø har haft indflydelse på efterforskningen af Emilie Meng-sagen.

- Emilie Meng forsvinder i sommeren 2016, og den rapport og det påbud, som TV 2 henviser til i dokumentaren, er fra 2018. Af rapporten og påbuddet fremgår der ingen sammenhæng mellem arbejdsmiljøet i afdelingen og sagen om Emilie Meng, siger han.

Han begrunder de ringe arbejdsforhold med de nye krav om korte tidsfrister i forbindelse med videoafhøringer af børn, der har været udsat for overgreb.

Dokumentaren sendes på TV 2 og TV 2 Play torsdag klokken 20.

