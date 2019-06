Emilie Mengs familie rystet: Fejl har afsporet jagten på drabsmanden

Familiens bistandsadvokat bekræfter, at it-fejl hos politiet går ud over efterforskningen af drabet på 17-årige Emilie Meng

Jagten på gerningsmanden til drabet på 17-årige Emilie Meng kan være blevet helt afsporet af den fejl, som politiet har fundet i det it-system, der behandler teleoplysninger.

Det mener advokat Mai-Brit Storm Thygesen, der er bistandsadvokat for Emilie Mengs familie.

- Jeg har fået bekræftet, at der er fejl i Emilie Meng sagen, men politiet vil ikke oplyse, hvilken konkret betydning, det har haft for efterforskningen, siger Mai-Brit Storm Thygesen.

'Arbejdet i blinde'

- Jeg frygter, at det har haft en fatal betydning. At politiet har spildt tiden og arbejdet i blinde, hvis der mangler mobilnumre i materialet, som kunne have ført til identifikation af gerningsmanden, siger advokaten.

Fejlen gør, at politiets it-system, der konverterer teleselskabernes rådata til et fælles overskueligt format, har slettet mobilnumre fra det materiale, som teleselskaberne har udleveret til politiet.

Det kan potentielt betyde, at det ene afgørende mobilnummer, nemlig drabsmandens, mangler i politiets materiale.

Fejl i politiets it-system: Spor kan mangle i Emilie Meng-sagen

I Emilie Meng-sagen er teleoplysninger helt afgørende i jagten på den ukendte drabsmand, og politiet har indsamlet tre-fire millioner linjer teleoplysninger i forsøget på at identificere ham.

Det er sket ved blandt andet såkaldte 'mastesug' i Korsør, hvor Emilie Meng forsvandt 10. juli 2016, og i Borup, hvor hendes lig blev fundet i en sø et halvt år senere.

Politiet har indsamlet oplysninger om alle mobiler, der har været aktive i de to områder i de interessante tidsrum, og blandt andet ledt efter sammenfald mellem mobilnumre, der både har været i Korsør omkring stationen og ved søen Regnemarks Bakke.

Fornemmede der var mangler

- Jeg har fra starten af efterforskningen interesseret mig meget for brugen af teleoplysninger, som er helt afgørende i den her sag, og jeg har stillet spørgsmål til politiet, fordi jeg har haft på fornemmelsen, at der var mangler ved teleoplysningerne. Det har jeg så fået bekræftet nu - og muligvis har der været tale om massive mangler, siger Mai-Brit Storm Thygesen.

Se også: Politiet blev advaret mod fejl i teleoplysninger for 10 år siden

Efterforskningsleder ved Sydsjællands- og Lolland-Falsters politi, Kim Kliver, afviser at udtale sig om sagen og henviser til Rigspolitiet, der heller ikke konkret vil udtale sig om Emilie Meng-sagen.

- Emilie Mengs familie synes, det er dybt kritisabelt, hvad der er sket, og familien håber, at politiet nu retter op på fejlen ved at starte forfra, siger Mai-Brit Storm Thygesen.

- Vi står med et uopklaret drab på en 17-årig pige, hvor det nu viser sig, at der er fejl i de teleoplysninger, som hele efterforskningen er bygget op på, siger bistandsadvokaten.

Fejlen har eksisteret i syv år fra 2012 til 2019. Politiet har identificeret 10.000 straffesager, hvor der er benyttet teleoplysninger, og de skal nu alle gennemgås igen for at lede efter fejl. Politiet skønner dog, at der 'kun' er fejl i små 10 procent af sagerne.