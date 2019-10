Emilie Mengs mor: - Jeg har ikke sovet en hel nat siden

Lige siden 17-årige Emilie Meng forsvandt efter en bytur tidligt om morgenen 10. juli i 2016 har hendes nærmeste befundet sig i et dybt, sort hul.

Det fortæller pigens mor i DR-dokumentaren 'Emilie Meng - en efterforskning går galt'.

Det er første gang, at Emilie Mengs mor står offentligt frem:

- Det gør hun, fordi hun håber at nogen, der eventuelt måtte sidde inde med viden i sagen, vil stå frem, fortæller Meng-familiens bistandsadvokat, Mai-Brit Storm Thygesen, til Ekstra Bladet.

To betjente efterforskes i Emilie Meng-sagen

Dokumentaren er i tre dele og sidste afsnit sendes mandag.

- Jeg har ikke sovet en hel nat, siden det skete. Nogen gange har nætterne været virkeligt slemme at komme igennem. Når jeg er vågnet, har jeg ikke vidst, hvad jeg skulle gøre af mig selv. Så har jeg de her frygtelige billeder.

- Nogle gange kan jeg næsten høre hende råbe om hjælp. Der er det, jeg næsten ikke kan være i mig selv, fortæller Emilie Mengs mor i mandagens program.

Politi om Emilie Meng-sagen: Visse efterforsknings-skridt blev ikke taget

Der gik knap et halvt år fra at Emilie Meng forsvandt og til at man fandt liget, der var smidt i en lille sø ved Borup godt 60 kilometer fra Korsør. Frem til da havde familien befundet sig i total uvished.

Fundet blev gjort juleaften 2016, og dagen efter modtog familien den triste meddelelse:

- Vi bliver ringet op 1. juledag, og alene det, at jeg kan se, at det er politiet, der ringer, så ved jeg, det er slemt. Det ved jeg.

- Så kommer de (betjentene, red). Jeg sidder der ganske kort tid. Her fortæller de, at det er en dame, der har fundet hende ved en sø. Jeg hører ikke efter, og så går jeg, for jeg er helt opløst, fortæller Emilie Mengs mor.

Jagten på Emilies morder: Nogen kan vide noget

Efterforskningen af drabet har været genstand for alvorlig kritik. Ligesom det var var manglerne ved samme efterforskning, der førte til, at politiet har måttet undersøge - og siden har kunnet konstatere - at Rigspolitiets IT-system til sporing af mobiltelefoner langtfra fungerede optimalt.

- Hvad kan snart ikke være gået galt. Jeg synes jo, at næsten alt, jeg har hørt om, er gået galt, udtaler Emilie Mengs mor med trist stemme.

- Jeg er ikke der i dag, hvor jeg kan holde det ud. Det gør det selvfølgelig ikke bedre, at der ikke er kommet en afklaring. Det er som et åbent sår.

- Jeg kan ikke finde ro, så længe gerningsmanden ikke er fundet.