Emilie Mengs veninde med på sidste bytur: Hun var ked af det

Nicole Gundtoft var sammen med Emilie Meng i timerne op til, at hun forsvandt. Hun kan næsten ikke bære, hvis drabsmanden ikke bliver fundet

En besked på Messenger på vej hjem fra byen ændrede brat Emilie Mengs humør den nat 10. juli 2016, hvor hun forsvandt sporløst og aldrig kom tilbage i live.

Det fortæller den dybt påvirkede veninde Nicole Gundtoft, der er en af de sidste, der så Emilie i live.

Hun var sammen med Emilie på den fatale bytur, og nu står frem for første gang i Kanal 5-programmet ’Forbrydelser der rystede Danmark’, for at give sin version. Programmet kan ses på Kanal 5 onsdag aften klokken 21.

Emilie Mengs lig blev fundet juleaften et halvt år efter hendes forsvinden i en sø ved Regnemarks Bakke nær Borup på Sjælland. Dræbt. Dødsårsagen har politiet aldrig meldt ud, og drabet er fortsat uopklaret.

For første gang står taxachauffør frem: Harry så Emilie, før hun forsvandt

Nicole Gundtoft har været veninder med Emilie Meng siden 2014. Hun beskriver veninden som genert og akavet af og til. På en sød måde.

De to veninder sang i kirkekoret i Sankt Povls Kirke i Korsør sammen - og her skulle Emilie have sunget om morgenen efter byturen. Men hun dukkede aldrig op.

Nicole Gundtoft så Emilie sidste gang, da de havde krammet farvel omkring klokken 4, og den 17-årige gymnasieelev gik mod stien lige over for Korsør Station.

Nicole Gundtoft fortæller nu for første gang om timerne op til, at Emilie Meng forsvandt. Foto: Discovery Networks Danmark

Blev ked af det

Det havde ellers været en rigtig hyggelig aften, hvor Emilie, Nicole og yderligere en veninde og en ven havde drukket vodka og cider hjemme i Korsør og derefter tog på vandpibecafe i Slagelse.

Men da de gik mod McDonald's omkring klokken 01.30, gik Emilie længere bagved med den anden veninde.

- Jeg tænkte, at der nok var noget galt. Jeg tror, at Emilie har grædt på turen hen mod McDonald's, fortæller Nicole Gundtoft i Kanal 5-programmet.

Her er politiets spor: Frygten nager - er Emilie Mengs drabsmand iblandt os

- Hun har fået Messenger-besked fra fyren, hun havde noget med, at han nok ikke gad noget længere. Fyren var ikke hendes kæreste, han var en flirt, siger hun og fortæller, at man virkelig godt kunne mærke på Emilie, at hun var ked af det.

Venneflokken ventede på toget på Slagelse Station. I toget opladede Emilie sin telefon, der var løbet tør for strøm. Og klokken 3.53 ankom de til Korsør Station.

Undervejs fik Nicole Gundtoft overbevist de andre om, at de skulle dele en taxa hjem. Alle sagde ja bortset fra Emilie.

- Hun var rigtig ked af det og ville gerne gå hjem. Jeg spørger hende et par gange mere. Hun siger stadig nej. Så føler jeg ikke, at jeg kan gøre noget ved det, siger veninden i programmet.

Emilie Meng var forsvundet i et halvt år, før en borger tilfældigvis fandt hendes lig. Privatfoto

Netop dette har hjemsøgt hendes tanker, efter at det gik op for dem allesammen, at deres veninde var væk og ikke kom tilbage.

- Jeg ville ønske, at jeg havde gjort mere for at få hende til at køre i taxaen, for så kunne alt være anderledes nu. Så det fortryder jeg super meget, siger veninden.

04.03 søndag morgen forsvandt signalet til Emilies telefon. Det er uvist, om den blev slukket eller løb tør for strøm.

Klokken 04.07 fangede overvågningskameraet et billede af en bil uden for Korsør Station. Chaufføren kan være den sidste person, der har set Emilie Meng i live. Eller være gerningsmanden. Vedkommende er aldrig fundet.

Politiet mener, at den vogn, som blev filmet af et overvågningskamera den 10.juli sidste år ved Korsør Station er en lys Hyundai I30, model 2011-2016, hatchback - eller en vogn, der ligner meget. Modelfoto af bil: Politiet

Nicole Gundtoft tror ikke, at morderen er en person, der kendte Emilie.

- Fordi hun er en fantastisk person, og jeg tror, at alle, der har mødt hende, ved, hvor fantastisk hun er. Det var nok bare en person, der er kørt forbi og har tænkt, hun er flot, og hun er ung og tog hende væk fra os, siger Nicole, der hader tanken om, at der måske ikke kommer et punktum.

- Hvis Emilies morder aldrig bliver fundet, kommer det til at knuse mit hjerte, for hun fortjener den retfærdighed, at morderen bliver fundet, siger hun.

Ekstra Bladet har spurgt politiet, hvor efterforskningen af sagen står. De oplyser, at de ikke har nogen kommentarer.

’Forbrydelser der rystede Danmark’ kan ses på Kanal 5 onsdag aften klokken 21.