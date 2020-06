Emilie-sagen: Politiet indsamler dna

Politiet er i færd med at indsamle dna fra nogle mandlige beboere i Borup, nær det sted, hvor den 17-årige Emilie Meng blev fundet tilbage i 2016 efter at have været forsvundet i et halvt år.

Det bekræfter fungerende politidirektør for Sydsjællands- og Lollands-Falsters Politi, Lars Harvest overfor Dagbladet Køge skriver sn.dk.

Han siger:

- Det er rigtigt, at vi er i området og har været det i nogle dage og efterforsker sagen fortsat. Som et led i den efterforskningen tager vi også dna i ny og næ. Så det kan jeg bekræfte, siger Lars Harvest.

Overfor det lokale medier afviser han, at man beder om dna fra alle i området og siger:

- Der pågår en efterforskning. Et helt almindeligt led i sådan en efterforskning er, at sporsikring indgår, herunder også dna. Så hvor vi finder det relevant at gøre det, så gør vi det. Hvert eneste gang, vi har været et sted henne og lavet den efterforskning, så går der de rygter, der går i Borup nu. Der er ikke noget nyt i, at vi i en efterforskning tager dna. Det har vi gjort i lang tid, siger Lars Harvest.

I følge sn.dk har lokale borgere debatteret det på en lokal Facebookgruppe, fordi flere har haft besøg af politiet.

Overfor Ekstra Bladet siger Lars Harvest:

- Vi har været i gang med denne sag - beklagevist i nogle år - Noget undersøges på ny, noget tjekkes igen. I den seneste tid har vi igen koncentreret os om det her området.

Hvem bliver bedt om at aflevere dna ?

- Det kan jeg ikke fortælle dig, siger Lars Harvest.

Han understreger, at der findes regler for, når man beder borgere om dna i en kriminalsag. Det kan foregå ad frivillighedens vej, eller politiet kan overveje, om man skal gå til retten for at få en kendelse på det.

Man kan vel udlede, at I har dna i Emilie Meng-sagen?

- Det har jeg ingen kommentarer til, svarer han.

Lars Harvest siger, at politiet oplever, at de bliver taget godt imod af folk ude i området.

Gik hjem fra togstation

Emilie Meng forsvandt efter en bytur, da hun ville gå alene hjem fra Korsør Station ved 04'tiden den 10. juli 2016.

Hun blev fundet af en hundelufter juleaften samme år i en sø ved Regnemarks Bakke nær Borup.

Et vidne har set en mand stå ved en lys bil, der havde bagklappen åben, i området ved søen den morgen, Emilie forsvandt 60 km væk i Korsør.

Vidnet havde ikke koblet iagttagelsen til Emilie Meng-sagen, før en video-rekonstruktion af en lys bils kørsel ved Korsør Station den morgen, Emilie Meng forsvandt, blev frigivet af politiet.

Ny udvikling i Emilie Meng-sagen: Mand løftede noget tungt