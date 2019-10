Emilie-sagens start: Flere forsvinder hver dag

Det er tre år et halvt år siden, at den 17-årige Emilie Meng forsvandt sporløst fra Korsør.

I begyndelsen - tilbage i juli 2016 - har Sydsjællands Politi erkendt og beklaget, at de betragtede sagen som en forsvindingssag.

Dog meldte den daværende efterforskningsleder ud efter en uge, at man anså det som 'usandsynligt', at Emilie Meng var forsvundet af egen fri vilje og sagde:

- Vi arbejder stadig ud fra, at der kan være sket en ulykke eller noget kriminelt.

Et halvt år senere, juleaftensdag, blev Emilie Meng fundet dræbt og forsøgt skjult i en sø i Regnemarks Bakke ved Borup, 60 kilometer fra Korsør.

Et dokumentarprogram på DR har mandag aften sat Emilie Meng-sagen under lup, og her peger man på, at der var videoovervågning flere steder, som ikke blev samlet ind i tide, før det var blevet overspillet. Videokameraerne befandt sig ved veje, der førte væk fra Korsør og som muligvis kunne have filmet en gerningsmands bil.

Tusindvis er blevet afhørt i Emilie-sagen, men flere gange har vidner trådt frem i offentligheden og fortalt, at det først skete på et sent tidspunkt.

Ekstra Bladet har tidligere bragt interview med den taxichauffør, der holdt på Korsør Station og kørte Emilies veninder hjem, mens pigen selv gik mod et stisystem for at gå de 3 kilometer til bopælen. Chaufføren sagde, at han først var til en egentlig afhøring tre måneder efter hos politiet.

