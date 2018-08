En anholdt i sag om Servet-drabet: Politiet jagter flere gerningsmænd

Selvom, at politiet har har fået anholdt en person i sagen om drabet på den 16-årige Servet Abdija, så er politiet langt fra i mål.

- Vi har stadig en del arbejde i sagen. Vi regner også med, at vi skal anholde yderligere personer i forbindelse med drabet, Hans Erik Raben, efterforskningsleder, afdelingen for personfarlig kriminalitet, Københavns Politi.

Han ønsker ikke at uddybe et muligt motiv i sagen, ligesom han heller ikke ønsker at indvie pressen i, hvordan man kom på sporet af den 34-årige mand, der i dag er blevet fremstillet i Københavns Dommervagt.

Den anholdte sigtes for – i forening og efter forudgående aftale og planlægning med flere medgerningsmænd – at have dræbt Servet Abdija med skud, ligesom han sigtes for – ligeledes i forening med flere medgerningsmænd – at have været i besiddelse af de to skydevåben, en halvautomatisk 9 mm pistol af mærket. Zastava, og en kaliber 38 revolver af mærket Colt Cobra, der blev anvendt til drabet.

3. juli meldte politiet ud, at man nu havde fundet disse to våben. Men dengang ville man ikke fortælle, hvor, man havde fundet våbnene, eller hvordan man var kommet på sporene af dem.

Hans Erik Raben vil i dag heller ikke fortælle, om det der de to våben, der nu har ført politiet på sporet af den 36-årige mand.

- Vi har i længere tid haft et tæt samarbejde med svensk politi – og i forbindelse med anholdelsen i går har svensk politi på vores begæring siden i morges gennemført flere ransagninger i det sydlige Sverige. Vi har også i den forbindelse danske efterforskere i Sverige, dels som observatører, dels til at bistå svensk politi, siger Hans Erik Raben.

Den 16-årige Servet Abdija blev dræbt ved 21-tiden 16. november i fjor. Her affyrede gerningsmændene skud imod drengen, netop som han ankom til hoveddøren til opgangen i en ejendom på Ragnhildsgade, der ligger på grænsen mellem Nørrebro og Østerbro i København, hvor han boede med sine forældre.