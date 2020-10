En død efter frontalt sammenstød

To biler er kørt frontalt sammen på Tværvej i Smørum ved Frederikssundsmotorvejen sen fredag eftermiddag.

En mand stak af fra stedet og var på fri fod kortvarigt, men er blevet pågrebet og anholdt af politiet.

- Vi ved ikke noget om årsagen til, at de to biler kørte ind i hinanden, men ulykken var så alvorlig, at en person afgik ved døden på stedet, siger Stefan Andersen vagtchef ved Nordsjællands Politi.

Politiet beskriver, at manden, der afgik ved, døden er i 40'erne.

To yngre personer er indbragt til sygehuset. De pårørende er underrettet.

Politiet afhører nu vidner og de involverede. De udelukker ikke, at involverede i sagen kan blive fremstillet ved grundlovsforhør.