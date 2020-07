En død og en såret i brand i Svendborg

En person er blevet fundet død i det hus, hvor politiet tidligere på dagen modtog anmeldelse om en eksplosionslignende brand i Svendborg.

Det skriver Fyns Politi i en pressemeddelelse, hvor de også skriver, at de 'ikke kender identiteten på den dræbte, men har en formodning om, hvem der er tale om.'

En anden person er desuden lettere tilskadekommen og bragt på sygehuset.

Foto: Tim Kildeborg Jensen

Kraftig eksplosion

Politiet fik klokken 10.55 onsdag formiddag en anmeldelse om en voldsom eksplosionsbrand på Græskæmnervej i Svendborg.

- Der har været en eksplosion i et hus hernede. Vi ved ikke, hvad der har forårsaget det, men den har været så kraftig, at huset er delvist brast sammen, sagde indsatsleder ved Fyns Politi Thomas Jasper tidligere i dag.

Efterforskere er nu i færd med de tekniske undersøgelser, der skal fastsætte hændelsesforløbet, identificere den omkomne og fastslå de nærmere omstændigheder omkring eksplosionen, lyder det fra Fyns Politi.

Evakueringer

Borgere i en radius af 100 meter fra branden er blevet evakueret og opfordret til at finde husly hos familie og venner.

Siden har Fyns Politi dog etableret et evakueringscenter for borgere, der ikke har mulighed for husly andre steder. Det er endnu ikke muligt at sige, hvornår de evakuerede borgere kan vende hjem igen.

De omkringliggende gader blev lukket for al trafik.