En død og flere sårede efter bygningskollaps i USA

Efter et et casino i New Orleans er styrtet sammen, er en person død, mens tre ikke er at finde

Folk løb for livet lørdag morgen i New Orleans, da en en del af Hard Rock hotel styrtede sammen.

Indtil videre meldes en død, mens tre ikke er at finde.

Hotellet var under renovering, da noget fik galt. Flere øjenvidner beskrev en rumlen og en kæmpe støvsky som følge af ulykken.

Henad formiddagen kunne chef for brandvæsenet i new Orleans Tim McConnell oplyse, at det var de øverste seks-otte etager, der styrtede i grus, skriver flere medier heriblandt lokalmediet Nola.com.

18 kørt på hospitalet

Der er indtil videre ikke nogen meldinger om folk på gaden, der skulle have pådraget sig skader på grund af nedstyrtningen. Til gengæld er 18 personer kørt på hospitalet, men deres tilstand beskrives som stabil.

Øjenvidnet Matt Worges så kollapset fra en nærliggende bygning.

- Det var en dyb rumlen, ligesom et fly, måske. Det så ud som om, at betonen bare begyndte at glide ned ad siden af bygningen, siger han.