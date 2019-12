En dræbt og en alvorligt såret efter skyderi i Sverige

En mand er afgået ved døden efter en skudepisode i Uppsala i Sverige søndag. En anden er alvorligt såret.

Det oplyser politiet i Uppsala i en pressemeddelelse tidligt mandag morgen.

Politiet fik anmeldelsen om skyderiet søndag klokken 23.31.

- Politi og ambulancer blev sendt til Stenhagen, fordi der var blevet affyret skud. Da politiet kom frem til stedet, fandt betjentene to mænd, som var blevet skudt, oplyser politiet ifølge det norske nyhedsbureau NTB.

Den ene mand er omkring 20 år, mens den anden er omkring 25 år.

Begge blev kørt til hospitalet med alvorlige kvæstelser.

Ingen anholdte

Mandag morgen kort før klokken seks oplyser politiet, at den ene mand er afgået ved døden, og at de pårørende er underrettet.

Den anden mand har alvorlige skader, men er uden for livsfare.

Der er ingen anholdte i sagen.

Sverige har i weekenden været ramt af flere skudepisoder.

Fredag aften blev mindst tre personer såret i flere skyderier.

To personer blev således bragt til hospitalet med skudsår efter et skyderi i Västerås, der ligger cirka 110 kilometer nordvest for Stockholm.

I Sollentuna 20 kilometer nord for Stockholm rykkede svensk politi ud efter at have fået en melding om, at der var affyret skud.

Da betjente ankom til stedet, fandt de en mand i 30'erne med stiksår.

Hårdt plaget

I Uppsala blev der ligeledes fredag skudt gennem vinduet i en lejlighed. Dog blev ingen af de personer, der befandt sig i boligen, ramt.

Sverige har været hårdt plaget af skyderier på det seneste.

Natten til torsdag i forrige uge modtog politiet et alarmopkald om et skyderi ved en natklub. Da en patrulje nåede frem, fandt betjente to hårdt sårede mænd, som begge døde af deres kvæstelser.

Begge mænd var i 40'erne.

Skyderiet var det andet i løbet af forrige uge.

En 25-årig mand blev mandag den 2. december om aftenen skudt i Malmø. Han afgik efterfølgende ved døden.