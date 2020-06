En dræbt og en hårdt såret af skud i Vollsmose

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Tak for dit indsendte materiale Mvh. Redaktionen Det opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk. Indsend mere materiale

En mand på 31 år er død efter at være blevet ramt af skud i Egeparken i Odense-bydelen Vollsmose sent onsdag aften.

En anden 31-årig mand er også ramt og hårdt såret. Hans tilstand er efter behandling dog stabil.

Det oplyser Fyns Politi i en pressemeddelelse torsdag formiddag.

Politiet fik meldingen om skyderiet onsdag klokken 23.49, og da politiet ankom, kunne de konstatere, at to mænd var ramt af skud.

- Vi har arbejdet derude i nat og undersøger stadig, og det kommer vi til at gøre et stykke op ad dagen, har vagtchef hos Fyns Politi Steen Nyland sagt til Fyens.dk.

Det er Fyns Politis vurdering, at skyderiet er en udløber af en igangværende konflikt mellem personer fra flere grupperinger.

Patronhylstre fundet

Politiet har arbejdet på stedet hele natten og er torsdag formiddag stadig i gang med undersøgelser af gerningsstedet i Egeparken.

- Vi beder om, at man respekterer den afspærring, der er sat op. Af hensyn til den videre efterforskning er det meget begrænset, hvad vi kan sige på nuværende tidspunkt, skriver politiet.

Politiet har på stedet fundet flere patronhylstre og 'en række andre fund', som man ikke kommer nærmere ind på.

Politipatruljer vil fortsat være massivt til stede i Odense-bydelen.

Også i sidste uge blev der affyret skud i Vollsmose. Fire blev indledningsvist anholdt, men de blev løsladt uden sigtelser efter at være afhørt af politiet.

Som følge af skudepisoden blev der torsdag i sidste uge indført en visitationszone, der dækker en større del af Odense.

- Vi ønsker at sende et klart og utvetydigt signal til dem, der anvender våben, om, at det vil og kan vi under ingen omstændigheder acceptere, sagde politidirektør Arne Gram, da visitationszonen blev indført.

Visitationszonen er afgrænset inden for følgende område:

Nord for Haveforening Martinsminde/Hindehøjen, mod øst langs Odense Å og Staupudevej til Nyborgvej, mod syd Nyborgvej og Munkerisvej, Nyborgvej til Ejby Møllevej og mod vest Ejby Møllevej til Skt. Jørgens Gade, Åsumvej og Ejbygade til nord for Haveforening Martinsminde/Hindehøjen.