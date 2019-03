En dræbt - to såret: Advarer om død gartner

En tysk gartner er mistænkt for at have plantet bomber hos folk, som han havde raget uklar med. En har mistet livet, og to er såret, mens gartneren selv blev fundet død i sit hjem fredag

En person er død, og to er kommet alvorligt til skade på grund af eksplosioner ved deres hjem eller arbejde, og det får nu politiet i Tyskland advarer folk, der har været oppe og skændes med gartneren Bernhard Graumann.

Han er nemlig mistænkt for at have plantet bomber hos folk, som han har været i konflikt med.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Fredag blev Bernhard Graumann fundet død i sit hjem i Mehlingen sydvest for Frankfurt, og samme dag blev en 64-årig læge dræbt af en bombe ved sin lægepraksis i den nærliggende by Enkenbach-Alsenborn.

To dage senere blev en 37-årig kvinde og hendes fireårige datter såret, da kvinden fyrede op i sin kakkelovn med et stykke brænde, der viste sig at være fyldt med brændstof.

Både lægen og den 37-årige kvinde havde forinden været i konflikt med gartneren, og derfor advarer politiet folk, der har haft en uoverensstemmelse med Graumann.

Mandag oprettede politiet en hotline, og siden har de ifølge AP modtaget over 60 opkald fra bekymrede borgere.

En af henvendelserne ledte til, at politiet rykkede ud og undersøgte et hjem nær Graumanns bopæl, men de fandt ikke noget foruroligende på stedet.

Ukendt dødsårsag

Politiet i Westpfalz har endnu ikke kommenteret årsagen til, at Bernhard Graumann blev fundet død. I stedet afventer de en rapport fra ligsynet, der skulle komme i næste uge.

Til gengæld fortæller de ifølge nyhedsbureaet AP, at der er fundet sort pulver og andre genstande, der var 'i strid med loven om våben og eksplosive stoffer' i hans hjem,

- Det kan ikke udelukkes, at den afdøde har gjort andre forberedelser, der kan skade flere personer, siger politiet ifølge AP.