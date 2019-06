En er død og seks er såret efter krankollaps i Dallas

En kvinde er blevet dræbt, og seks er såret, efter at en kran kollapsede ovenpå et lejlighedskompleks i Dallas, USA.

Ifølge de lokale brandmyndigheder er fem af de seks sårede i kritisk tilstand, skriver det amerikanske medie NBC News. Ifølge nyhedsbureauet AP er to i kritisk tilstand.

Kvinden blev fundet inde i en af de ramte lejligheder, da et redningshold undersøgte komplekset, siger en talsmand for brandvæsenet.

Myndighederne mistænker en kraftig storm i området for at være grunden til, at kranen kollapsede. Den nationale vejrstation havde meldt om vindstød op til 113 kilometer i timen.

Ifølge AP er to i kritisk tilstand, tre har fået alvorlige skader, og en person er udskrevet fra hospitalet.

Kranen smadrede igennem fire lejligheder og et parkeringshus i Dallas' centrum omkring klokken 14.00 lokal tid.

I en af de ramte lejligheder bor Yesenia Bosquez med sin mand og børn. Hun var ude at handle, da ulykken skete, men hendes mand befandt sig i lejligheden.

Manden slap med en skulderskade, men Bosqeuz skulle vente en halv time på at få at vide, at han var i god behold.

- Det føltes som et år, siger hun.

På Twitter er der flere brugere, der har lagt videoer op af kranen, der vælter, og af ødelæggelserne herefter.

En af dem er 34-årige Ryan Loewe, der bor i komplekset.

- Det mest sindssyge, jeg nogensinde har oplevet. En kæmpe kran er blæst ind i mit kompleks. Ramte to lejligheder forbi min, skriver Loewe på Twitter.

Myndighederne ved endnu ikke, om nogen arbejdede med kranen, da den kollapsede.

Krankollapset sker, lidt over en måned efter at fire personer blev dræbt i Seattle i USA, da en kran væltede ned på gaden oven på en række biler.

To bygningsarbejdere døde - to mænd på 31 og 33 år - samt to fodgængere, en 19-årig kvinde og en 71-årig mand.

Også her var der kraftig blæst, da kranen væltede.