En mand er anholdt i bombesag

Du kan følge Trumps pressemøde direkte herover.

En person er anholdt i USA oven på de seneste dages mistænkelige pakker med såkaldte rørbomber, som har rystet USA.

Først kunne de amerikanske myndigheder fredag eftermiddag over for CNN bekræfte, at en mand er anholdt i forbindelse med den opsigtvækkende bombesag, hvor prominente politikere, efterretningschefer og en Hollywood-stjerne har modtaget de mistænkelige pakker.

Efterfølgende har justitsministeriet bekræftet anholdelsen for offentligheden.

- Vi kan bekræfte, at en person er anholdt i sagen, siger en talskvinde for det amerikanske justitsministerium i et tweet på det sociale medie Twitter.

We can confirm one person is in custody. We will hold a press conference at the Department of Justice at 2:30pm ET. — Sarah Isgur Flores (@whignewtons) 26. oktober 2018

Præsident Trump skriver 17:41 på Twitter, at han ved 18-tiden vil udtale sig i sagen fra sit kontor i Det Hvide Hus, hvor der lige nu foregår en konference for unge sorte ledere.

I will be speaking at the Young Black Leadership Summit in 15 minutes where I will address the investigation into the bomb packages. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26. oktober 2018

Adskillige amerikanske medier rapporter, at den mistænkte er anholdt og lige nu afhøres i Florida.

Det amerikanske justitsministerium har bebudet en pressekonference om sagen klokken 14.30 (klokken 20.30 dansk tid).

Ifølge Washington Post drejer det sig om en mand fra staten Florida.

Er identificeret

En mand er fredag anholdt i Miami i USA forbindelse med rørbombe-sagen, rapporterer CNN.

- Vi kan bekræfte, at en person er anholdt i sagen, siger en talskvinde for det amerikanske justitsministerium i et tweet på det sociale medie Twitter.

- Den anholdt er den hovedmistænkte i efterforskningen, pointerer en amerikansk embedsmand over for Reuters.

Den anholdte er en mand i 50'erne, hedder det i medierapporter fra Florida, hvor den mistænkte afhøres.

- Den anholdte hedder Cesar Sayoc og er født i 1962, siger to føderale politifolk til Reuters.

Politikilder oplyser til Reuters, at der er endnu en mistænkt i sagen.

Omkring klokken 10 om morgenen amerikansk tid fredag anholdte FBI-agenter personen på en parkeringsplads. Politi på stedet har fortalt avisen Miami Herald, at der lød en stor eksplosion, da manden blev arresteret - muligvis fra en flash-bombe, som politiet brugte i aktionen.

Senest oplyste FBI fredag, at der er blevet fundet endnu to mistænkelige pakker, som var stilet til den demokratiske senator Cory Booker fra New Jersey og til James Clapper, tidligere direktør for det amerikanske efterretningsvæsen.

Ifølge flere amerikanske medier er der konfiskeret en hvid varevogn under anholdelsen, hvor der angiveligt har været flere klistermærker af blandt andet præsident Trump på.

Efterretningschef kalder det terror

Tidligere på fredagen bekræftede FBI, at de to seneste pakker var 'ens i udseende' som de andre, der blandt andet er blevet sendt til den tidligere præsident Barack Obama.

Den seneste pakke, der er sendt til den tidligere direktør for det amerikanske efterretningsvæsen James Clapper, blev fundet på et posthus i New York.

Da nyheden kom frem til Clapper, sad han i et studie på CNN. Her fortalte han efterfølgende, at han var lettet over, at der ikke var sket nogen skade i forbindelse med fundet af pakken. Derefter stemplede han gerningsmanden, der i de seneste dage har skabt skræk og rædsel i USA som terrorist.

- Der er tale om indenrigsterrorisme. Det er der ingen tvivl om for mig, siger han ifølge CNN.

torsdag var et stort område på Manhatten afspærret, efter Hellywood-stjernen robert De Niro havde modtaget en mistænkelig bombe. Foto: AP/Richard Drew

Blandt de fremtrædende demokrater, som har været tiltænkt en pakke med en rørbombe, er tidligere præsident Barack Obama, Hillary Clinton, tidligere justitsminister Eric Holder og filantropen George Soros.

Desuden tæller listen over tiltænkte modtagere tidligere vicepræsident Joe Biden, filmskuespilleren Robert De Niro og det demokratiske kongresmedlem Maxine Waters fra Californien.

CNN modtog også en mistænkelig pakke onsdag og evakuerede tv-stationens redaktionslokaler i Time Warner Center på det centrale Manhattan.

Pakken onsdag var adresseret til tidligere CIA-direktør John Brennan, der ofte medvirker i CNN's nyhedsudsendelser.

New Yorks borgmester, Bill de Blasio, og den republikanske flertalsleder i Senatet, Mitch McConnell, er blandt de politikere, der også har beskrevet rørbomberne som terrorisme.

Opdateres ...