En mand er ramt i hånden efter skudepisode i Fjerritslev

En mand er ramt af skud i hånden, efter at der tirsdag aften har været en skudepisode i Fjerritslev i Nordjylland.

Det oplyser Nordjyllands Politi på Twitter, som modtog en anmeldelse klokken 19.49.

Politiet har omkring klokken 23 ikke yderligere oplysninger, men skriver, at det er 'massivt til stede' i området omkring Jernbanegade, hvor skudepisoden fandt sted.

Ekstra Bladets mand på stedet oplyser, at politiet har ødelagt en dør og er trængt ind i et hus, hvor de råber, at hvis der er nogen, skal de komme ud med hænderne oppe.