En påkørt med bil - en stukket med kniv

Et voldeligt sammenstød på Ishøj Strandvej i Ishøj søndag aften omkring klokken 19.35 udspringer formentlig af personlige uoverensstemmelser mellem personer med relation til et kriminelt miljø.

Det oplyser Københavns Vestegns Politi.

Her blev en 30-årig mand påkørt med en bil, mens en 19-årig mand blev stukket med kniv og slået i hovedet. Tre mænd på 20, 24 og 30 år blev anholdt efter episoden og fremstillet i grundlovsforhør i Retten I Glostrup mandag eftermiddag.

Her ses en Mercedes med tydelige skader på forruden, der blev kørt væk fra gerningsstedet på Ishøj Strandvej. Foto: Kenneth Meyer

Her blev de varetægtsfængslet i fire uger i et lukket grundlovsforhør.

Tre sigtes for drabsforsøg

Begge ofrene er stadig indlagt på hospitalet.

Københavns Vestegns Politi efterforsker hændelsen som drabsforsøg, og de har blandt andet taget to biler ind til undersøgelser.

Samtidig efterlyser de vidner, der har overværet episoden på Ishøj Strandvej.

- Nu fortsætter efterforskningen, som aktuelt indikerer, at hændelsen udspringer af personlige uoverensstemmelser mellem personer med relation til et kriminelt miljø, siger vicepolitiinspektør Peter Malmose.

- Hændelsen kan have sammenhæng med en anden voldsepisode kort forinden i Hundige – men det skal vores videre efterforskning afdække nærmere.

Han fortæller, at de er i tæt kontakt med Midt- og Vestsjællands Politi, der også har foretaget anholdelser i deres sag om knivstikkeri, der skete klokken 19.30 på en parkeringsplads på Hundige Havn, hvor en 31-årig mand fra Greve blev ramt af flere knivstik og bragt på hospitalet med politieksporte.

To biler var kørt fra stedet straks efter.

Tre mand bliver fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Roskilde. En mand på 18 år samt to mænd på 19 og 30 år, hvoraf de sidste to fremstilles in absentia, altså uden selv at kunne være til stede.