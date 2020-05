En person anholdt efter knivstikkeri

Et slagsmål udviklede sig torsdag aften kort før klokken 18 til et knivstikkeri på Hellasvej i Klarup ved Aalborg.

En person er stukket med kniv og kørt på hospitalet. Vedkommende er ikke alvorligt kvæstet.

Det oplyser Nordjyllands Politi på Twitter.

I forbindelse med knivstikkeriet er en person blevet anholdt. Vedkommende mistænkes for at have deltaget i slagsmålet, oplyser politiet.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Politiet har anholdt en person i sagen. Foto: René Schütze

På billeder fra stedet ses en person iklædt en dna-dragt blive ført ind i en politibil. Der er også billeder af blod på stedet.

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra politiet.

Torsdagens knivstikkeri er ifølge Ritzau det tredje på to døgn i og omkring Aalborg.

Kort efter klokken 20 tirsdag aften blev en 19-årig mand stukket ved Slotspladsen ved Aalborg Havnefront. Samtidig blev en 17-årig dreng væltet omkuld og sparket.

Omkring klokken 03.00 natten til onsdag blev en 21-årig mand også stukket overfladisk i bagdelen. Det skete ved et stisystem i Aalborg Øst.

Politiet har i forbindelse med det overfald fået oplysninger om, at de formodede gerningsmænd skulle være hætteklædte.

Onsdag oplyste politiet, at det er uvist, om der er sammenhæng mellem de to knivstikkerier. Det indgår i politiets efterforskning.