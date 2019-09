En person død af skud

En person er afgået ved døden, efter der har været en skudepisode i Ishøj syd for København søndag aften.

Det oplyser Københavns Vestegns Politi, der fik de første anmeldelser klokken 21.16.

En anden person er desuden ramt af skud, og en tredje er kommet til skade. Sidstnævnte dog ikke af skud, lyder det.

Politiet har aftenen igennem været massivt til stede ved Gildbrovej, hvor skyderiet fandt sted. Vidner har forklaret til Ekstra Bladet, at de hørte mange skud, og at en bil er ramt.

Vidnernes navne er redaktionen bekendt.

Ekstra Bladets mand på stedet forklarede tidligere, at en sort bil er ramt af skud i forruden og døren, og at sværtbevæbnede betjente har stået vagt ved afspærringerne omkring gerningsstedet.

Københavns Vestegns Politi kan endnu ikke udtale sig om, hvorvidt der er anholdt nogen i sagen. Dog lyder det, at man arbejder ud fra, at skyderiet er et opgør i det kriminelle miljø.

Der blev tilkaldt flere ambulancer efter skyderiet, men de forlod alle området inden der var gået alt for lang tid. Der er i skrivende stund stadig afspærret derude, mens efterforskerne arbejder med deres tekniske undersøgelser.

